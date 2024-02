El candidato socialista para las elecciones de Portugal, Pedro Nuno Santos, ha afirmado este lunes durante un debate electoral que permitirá que la coalición Alianza Democrática (AD), formada por los partidos de derecha del país, gobierno en caso de que no gane las parlamentarias, que se celebrarán el 10 de marzo.

"El Partido Socialista (PS), si no gana, no presentará moción de rechazo ni posibilitará ninguna moción de rechazo si gana AD", ha declarado el aspirante izquierdista, si bien su rival, Luís Montenegro, no ha aclarado si, en caso de derrota, aceptaría un gobierno minoritario del PS, según ha informado la agencia de noticias Lusa.

Montenegro --que agrupa en su coalición al Partido Social Demócrata (PSD), al CDS-Partido Popular (CDS-PP) y al Partido Popular Monárquico-- se ha limitado a decir que intentará ganar las elecciones y que, como será difícil obtener una mayoría absoluta, negociará sus primeros presupuestos "con todos los partidos con representación parlamentaria", en particular con el mayor partido ubicado en la oposición, en referencia al PS, ya que es lo "sano y normal" en una democracia.

Tras estas declaraciones, Pedro Nuno ha acusado a Montenegro de ocultar lo que hará si gana el Partido Socialista, considerando que el candidato conservador "sigue huyendo" cuando se le pregunta qué hará en esa hipotética situación y agregando que, en su opinión, se trata de un tema "tabú" para el líder de AD.

Asimismo, Montenegro ha hecho hincapié en que es "muy relevante e importante aclarar a los portugueses los objetivos" de ambas candidaturas que "compiten por el liderazgo del próximo gobierno", ya que "esta elección marcará no solo los próximos cuatro años del país, sino lo que aspiramos a ser en las próximas décadas".

El debate se ha visto empañado por una manifestación de la Policía, que pide un aumento salarial y mejora de condiciones, a las puertas del Cine Capitol, donde ha tenido lugar el evento. El socialista, que ha subrayado el derecho a la protesta, ha señalado que es necesario saber respetar el derecho "al debate político democrático". "No se puede negociar bajo presión", ha zanjado.

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, decidió disolver el Parlamento tras reunirse con el Consejo de Estado --que no era partidario de esta opción-- y representantes de los partidos el 9 de noviembre de 2023, dos días después de la dimisión presentada por el primer ministro, António Costa, tras conocer que estaba siendo investigado en el marco de la operación 'Influencer'.

La Fiscalía y el Tribunal Supremo de Justicia investigan si Costa pudo incurrir en un delito de tráfico de influencias ante las sospechas de que pudo desbloquear la concesión de un contrato público para la construcción de un centro de datos en la localidad de Sines, después de que su nombre apareciera en unas escuchas. No obstante, los fiscales reconocieron una "confusión" en la transcripción de los audios, al indicar que hablaban del ministro de Economía, António Costa Silva.