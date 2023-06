El cántabro Gonzalo Gutiérrez acaba sexto en los Mundiales de El Salvador y roza la plaza olímpica

El deportista cántabro Gonzalo Gutiérrez finalizó sexto en el último día de competición de los Mundiales de El Salvador, asentándose como el mejor español del torneo, pero a un paso de lograr la plaza olímpica, lo que le generó una "sensación agridulce" por quedarse "tan cerca" del ambicioso objetivo.

Gutiérrez fue la gran revelación del campeonato con una meritoria y trabajada sexta posición, acariciando una clasificación a los Juegos de París 2024 que finalmente no logró. El cántabro necesitaba ser el mejor europeo de la prueba, algo que consiguió el francés Kauli Vaast, mejor que el español por menos de un punto. El galo terminó quinto para sacar el billete a la cita olímpica.

Esto dejó a España sin el sueño de París 2024, donde Gutiérrez podría haberse convertido en el primer surfista español que compite en unos Juegos, ya que no se clasificó ningún deportista nacional en Tokyo 2020. "Gracias a todos los que me habéis mandado mensajes y ánimos. Sigo con la sensación agridulce de quedarme tan cerca, pero muy contento del campeonato que he hecho y la gran experiencia que me llevo", aseguró tras la prueba el cántabro en las redes sociales de la Federación de Surf.

Gutiérrez finalizó sexto en la modalidad individual, mientras que el equipo nacional acabó octavo del mundo, mejorando el decimoquinto puesto alcanzado en Huntigton Beach, en California, en los últimos Mundiales. Por su parte, El Salvador coronó al mexicano Alan Cleland y a la brasileña Tatiana Weston Webb como nuevos campeones del mundo en surf.

