El cantante británico Chris Rea murió a los 74 años

El cantante británico Chris Rea, conocido especialmente por sus temas "The Road to Hell", "Josephine" y "Driving Home For Christmas", falleció a los 74 años, anunció su familia el lunes a los medios británicos.

"Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestro querido Chris", indicaron sus allegados en un comunicado, añadiendo que "falleció en paz hoy [lunes] en el hospital tras una breve enfermedad".

En la cuenta oficial de Instagram del cantante, se publicó un mensaje similar debajo de una foto suya tocando la guitarra.

Nacido en 1951 en Middlesbrough, en el norte de Inglaterra, en el seno de una familia de origen italiano e irlandés, Chris Rea comenzó su carrera en los años 1970.

Su primer álbum, "Whatever Happened to Benny Santini?", lo dio a conocer en Reino Unido y Estados Unidos, donde el tema "Fool (If You Think It's Over)" le valió una nominación a los Grammy.

Mezclando pop, blues y rock con melodías cuidadas, Chris Rea firmó con su voz ronca varios éxitos como "The Road to Hell" y "Josephine", o la canción publicada en 1986 y convertida en un clásico navideño en Reino Unido "Driving Home for Christmas".

Esta estrella del pop rock inglés grabó más de veinte álbumes originales a lo largo de cuarenta años de carrera, dos de los cuales, "The Road to Hell" (1989) y "Auberge" (1991), fueron número 1 en el Reino Unido.

Afectado por un cáncer, en 2001 se sometió a una extirpación del páncreas y en 2016 sufrió un derrame cerebral.

Poco mediático, este aficionado a las carreras de autos había lanzado este año una recopilación navideña, "The Christmas Album".

"La música de Chris ha sido la banda sonora de muchas vidas, y su legado perdurará a través de las canciones que deja atrás", elogió su equipo en un mensaje publicado en las redes sociales del cantante.

Rea hablaba a menudo de su difícil relación con la fama.

"El mundo del espectáculo no me interesa; de hecho, si fuera por mí, preferiría permanecer en la sombra tocando la guitarra y componiendo para otros antes que estar bajo los focos", declaró, por ejemplo, en 1990.