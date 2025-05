El cantante chris brown es acusado de una presunta agresión en un club en londres

LONDRES, 16 mayo (Reuters) - El cantante estadounidense Chris Brown ha sido detenido y acusado de infligir lesiones corporales graves en relación con una supuesta agresión en febrero de 2023, informaron el jueves las autoridades británicas.

Está previsto que Brown comparezca ante un tribunal de magistrados el viernes, dijeron la Policía Metropolitana de Londres y la Fiscalía de la Corona en declaraciones separadas.

La detención está relacionada con un incidente en un local de Hanover Square el 19 de febrero de 2023, dijo la policía.

Brown, de 36 años, fue detenido en un hotel de Mánchester por un presunto ataque con una botella contra un productor musical en la discoteca Tape, en el centro de Londres, informó anteriormente el diario The Sun.

Reuters no pudo verificar inmediatamente los detalles de la información de The Sun. Los representantes de Brown no pudieron ser contactados inmediatamente para hacer comentarios. La estrella de R&B, conocida por éxitos como "Loyal", "Run It" y "Under the Influence", iniciará el próximo mes una gira mundial que incluirá actuaciones en Mánchester. (Información de Bipasha Dey en Bengaluru y Sachin Ravikumar; información adicional de Suban Abdulla; edición de Gareth Jones y Stephen Coates; edición en español de María Bayarri Cárdenas)