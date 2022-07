El cantante colombiano Juanes llega este sábado a Starlite con su gira 'Origen' para presentar su último disco

El cantante colombiano Juanes llevará este sábado 16 de julio al festival Starlite Catalana Occidente de Marbella (Málaga) su gira 'Origen', con la que presenta su último disco, en el que reinterpreta la música que le ha marcado como artista.

Así, su décimo y más reciente álbum, 'Origen', es una manera apasionada de regresar a sus raíces y a esas canciones que le han hecho convertirse en el intérprete que es a día de hoy. En él explora temas como 'Volver' de Carlos Gardel, 'Dancing in the dark' de Bruce Springsteen o 'Could you be loved' de Bob Marley, para hacerlos más suyos que nunca.

No es la primera vez que revisa grandes 'hits' de la historia de la música. De hecho, en 2021 Metallica escogió su versión de 'Enter Sandman' para su histórica colección 'The Blacklist', y Elvis Costello hizo lo mismo con la versión de 'Pump It Up' del colombiano para su 'Spanish Model'.

Juanes, que cuenta en su haber con numerosos galardones, se llevó el pasado mes de abril el Grammy a Mejor álbum latino de rock o alternativo por 'Origen', haciendo que el número de este tipo de premios que tiene supere los 25. Así, ha logrado consolidarse como uno de los mayores representantes del folclore y sonido tradicional latinoamericano, con una habilidad magistral para combinarlo con su amor por el pop y el rock.

El artista, que se caracteriza por trabajar una composición inteligentemente elaborada de múltiples matices, navega con soltura por una enorme cantidad de géneros musicales. Así ha conseguido ganarse la devoción y el cariño de un público fiel, llegando a vender millones de discos por todo el mundo a lo largo de su carrera.

Además de tener el respaldo de su audiencia y el reconocimiento de la crítica musical, Juanes también ha sido nombrado 'La Persona del Año' por la Academia Latina de la Grabación, en honor a su "arte creativo, esfuerzos humanitarios sin precedentes, apoyo a artistas emergentes y contribuciones filantrópicas al mundo".

El concierto de este sábado en Starlite Catalana Occidente de Marbella forma parte de la gira con la que está recorriendo diferentes ciudades de Europa este verano. El tour, que comenzó el pasado 30 de junio en Murcia, continuará en Valencia tras su parada en la localidad malagueña, para seguir el 20 de julio en Londres.