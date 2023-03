El cantante mexicano Alejandro Fernández inaugurará Música en Grande 2023

El cantante mexicano Alejandro Fernández, conocido popularmente como 'El Potrillo', inaugurará la decimotercera edición del festival Música en Grande, que celebrará del 28 de junio al 1 de julio en el estadio de El Malecón de Torrelavega, con la gira denominada 'Amor y Patria', con la que recorrerá siete localidades españolas durante la primavera y el verano de 2023, antes de visitar Estados Unidos y Canadá. Las entradas para su concierto en Torrelavega salen a la venta desde 40 euros.

Fernández se suma así al elenco de artistas que componen la próxima edición del festival --Suede, Pablo Alborán, Malú, Melendi, Lori Meyers, Natalia Lacunza, Alba Reche, Shinova, Arde Bogotá, Taburete, Leo Rizzi o We Are Not Dj's-- y que amplía su duración en una jornada más de las previstas inicialmente.

Las entradas de día salen a la venta desde este lunes, una vez se ha dado a conocer el reparto definitivo del cartel para la próxima edición.

El icono de la música mexicana, que este año publicó el sencillo 'Inexperto en olvidarte', adelanto de lo que será su próximo álbum, ofrecerá en el tour que le traerá a España una producción completamente nueva, en la que celebra el amor que tiene por la música, su familia y su país, y que recalará en Cantabria con motivo del Año Jubilar Lebaniego 2023.

El jueves 29 de junio tendrán lugar los conciertos de Pablo Alborán, Malú y Leo Rizzi, con entradas a la venta desde 30 euros, mientras que el viernes 30 de junio se sucederán las actuaciones de Melendi, Taburete y Alba Reche, con entradas a la venta desde 30 euros. El sábado 1 de julio cerrará el evento la banda británica Suede, que estará acompañada de Lori Meyers, Shinova, Arde Bogotá, Natalia Lacunza y We are not DJ's, con entradas a la venta desde 32,5 euros.

Asimismo, como novedad en esta decimotercera edición, el festival desarrollará la propuesta sociocultural 'Más Música en Grande', cuyo objetivo es dinamizar la ciudad y enriquecer la experiencia de todos los asistentes con actividades gratuitas para todos los públicos.

Bajo esta premisa, se celebrará una feria del disco, charlas con diferentes protagonistas del mundo de la música, colaboraciones con el sector de la hostelería local y conciertos gratuitos en la Plaza Roja de Torrelavega protagonizados por Gara Durán, Barry B, Paula Mattheus y 4 de Copas durante todo el fin de semana.

Además de las entradas de día, con distintos precios en función de la ubicación en el recinto y de la jornada, se pueden adquirir tres tipos de abonos para acudir a todos los conciertos. El Abono Césped tiene un precio de 59 euros, mientras que el Abono VIP, que da acceso a la zona de primera fila exclusivamente, con una consumición de bienvenida, está a la venta por 109 euros. También se puede adquirir el Abono Mesa Gold Experience, que incluye una mesa numerada y reservada en un lateral del recinto para cuatro espectadores, con el que se adquieren los cuatro abonos en la misma compra, además de acceso a primera fila, y que está a la venta desde 99 euros por persona.

El festival Música en Grande está organizado por Mouro Producciones y producido por 20 Años de Música, además de contar con el apoyo de instituciones como el Ayuntamiento de Torrelavega y la Consejería de Turismo, Innovación, Transporte y Comercio del Gobierno de Cantabria a través de la sociedad pública Cantur y el patrocinio de empresas privadas.

