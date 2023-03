El cantante nigeriano Burna Boy actuará en el espectáculo inaugural de la final de la Champions

El cantante, compositor y productor Burna Boy, ganador del Grammy a Mejor Álbum Global en 2021, será uno de los principales artistas del cartel del espectáculo inaugural de la Final de la Liga de Campeones 2023, que se celebrará el 10 de junio en el Estadio Olímpico Atatürk de Estambul (Turquía), según informó la UEFA.

Los aficionados de los dos clubes que luchen por levantar el trofeo podrán disfrutar de sus éxitos 'Last Last' e 'It's Plenty', en la que será la séptima edición del 'Kick Off Show by Pepsi' de la final, antes conocido como la Ceremonia de Apertura. La estrella nigeriana compartirá escenario con otro gran artista que se anunciará próximamente, según el comunicado.

"Como gran aficionado al fútbol, sé que no hay nada más grande que la Champions. Por eso me hace tanta ilusión actuar en el escenario Pepsi de la final de este año. La música y el fútbol son la mejor combinación, así que ya sabéis que voy a vibrar y a hacer magia en Estambul. ¡El mundo no está preparado para lo que nos espera!", señaló Burna Boy en declaraciones publicadas por UEFA.

Desde el organismo, ven este espectáculo inaugural como "una oportunidad increíble para llegar a un público nuevo y más joven". "Estamos encantados de presentar un cartel de artistas con talento en la final de esta temporada en Estambul en lo que seguro será una actuación enérgica y memorable", aseguró el de marketing del organismo, Guy-Laurent Epstein.

Finalmente, el director senior de marketing global de Pepsi, Gustavo Reyna, resaltó que la final de la Liga de Campeones "es la cita más importante del calendario futbolístico". "El recién bautizado 'Kick Off Show by Pepsi' va a ser enorme este año. Estamos muy emocionados de dar la bienvenida a Burna Boy al escenario de la final y no podemos esperar a ver qué aficionados son seleccionados para formar parte de esta actuación realmente imperdible", expresó sobre un espectáculo que será retransmitido en más de 200 países y territorios.

Europa Press