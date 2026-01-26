El canterano del Barça Dro Fernández firma con el PSG hasta 2030

El español Dro Fernández, mediocampista ofensivo de 18 años y formado en la cantera del FC Barcelona, firmó este lunes con el Paris Saint-Germain hasta 2030, informó el club francés.

Fernández tenía contrato con el Barça hasta 2027 y ha disputado cinco partidos con el primer equipo, para un total de 150 minutos entre LaLiga y la Liga de Campeones europea esta temporada, además de algunos juegos con la filial.

Según una fuente cercana al acuerdo, el PSG pagó al club catalán una cantidad superior a la de su cláusula de rescisión de seis millones de euros.

La marcha del canterano causó escozor en el cuadro catalán, cuyo presidente, Joan Laporta, calificó la situación de "desagradable".

"Para nuestra gran sorpresa, su agente nos informó de que no podía cumplir lo acordado", es decir, una prórroga en Barcelona, dijo Laporta a Catalunya Radio el domingo por la noche.

El técnico del Barça, Hansi Flick, tampoco escondió la molestia sobre la partida de Fernández cuando fue consultado sobre el asunto a principio de mes.

"Lo que quiero transmitir a los jóvenes jugadores de La Masia es que somos el Barça y uno de los mejores equipos del mundo", dijo entonces visiblemente molesto.

Con Dro Fernández, el PSG inauguró el mercado de fichajes de invierno, que cierra la semana que viene, y podría ser la única incorporación del vigente campeón de Europa.

Varios analistas consideran que Fernández encaja a la perfección con el estilo de juego que pide el entrenador español Luis Enrique, con quien comparte agente.