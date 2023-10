Barcelona, españa, 22 oct (reuters) - el joven canterano del barcelona marc guiu marcó en el tramo final de la segunda parte el gol de su debut en laliga española, que dio al equipo de xavi hernández la tercera plaza, a un punto del real madrid, en vísperas del clásico de la próxima semana.

El jugador del Barça, de 17 años, recibió un pase en la frontal del área y batió al guardameta Unai Simón con un disparo raso tras sólo tocar el balón por segunda vez, marcando el primer gol liguero más rápido en la historia del club.

El Barça subió un puesto y alcanzó los 24 puntos para acercarse al Real Madrid, que no pudo pasar del empate 1-1 en Sevilla el sábado.

"Lo sabíamos, que nos tirarían (el Athletic) la línea defensiva alta. (...) Pero si alguien merecía la victoria éramos nosotros", dijo el entrenador azulgrana", dijo Xavi.

El Barça, sin los lesionados Frenkie de Jong, Pedri, Raphinha y Robert Lewandowski, tuvo más posesión, pero creó menos ocasiones que los visitantes en la primera parte, en la que su mejor oportunidad la estrelló en el larguero João Félix a los 10 minutos.

El Bilbao pudo adelantarse en el marcador con un disparo de Iñaki Williams que detuvo Marc-André ter Stegen, antes de que el guardameta desbaratara un remate de Nico Williams en el tiempo añadido de la primera parte.

Los visitantes perdieron al lateral izquierdo Yuri Berchiche a mediados de la primera parte, al parecer lesionado en el tobillo.

El Barça se mostró más incisivo en ataque tras el descanso, pero su guardameta, el español Simón, evitó en dos ocasiones el gol de Félix y se mantuvo firme hasta que el delantero Guiu marcó en el 80, segundos después de sustituir a Fermín López.

Con 17 años y 291 días, Guiu se convirtió en el jugador más joven en marcar con el Barcelona en su debut en LaLiga este siglo.

"No me lo creo, me falta el aire. Estoy disfrutando del momento", dijo a Esports 3.

"Esto no se imagina, llevo trabajando toda la vida, aprovechando las oportunidades y creo que lo he conseguido. Esta noche no dormiré".

El Barça recibe el miércoles al Shakhtar Donetsk en la Liga de Campeones, antes de recibir al Real Madrid el próximo sábado. (Reporte de Anita Kobylinska en Gdansk; edición de Ken Ferris; editado en español por Tomás Cobos)