El canto alpino del yodel entra en la lista de patrimonio inmaterial de la Unesco
El yodel, un canto alpino convertido en un emblema de Suiza, se incorporó el jueves a la lista del patrimonio...
El yodel, un canto alpino convertido en un emblema de Suiza, se incorporó el jueves a la lista del patrimonio cultural inmaterial de la Unesco.
En este tipo de canto, el intérprete efectúa cambios bruscos en el tono de su registro vocal, pasando rápidamente del tono grave de voz de pecho al tono agudo de falsete.
Según Julien Vuilleumier, consejero en el Ministerio de Cultura para esta candidatura, los orígenes de este canto son difusos pero "el yodel tal como lo conocemos hoy se codificó en el siglo XIX y en el siglo XX" para integrarse "en los cantos populares", con "inspiraciones cruzadas" entre las montañas del Tirol (Austria, Italia), el sur de Alemania y Suiza.
Su alcance supera a Suiza, ya que el canto se integró, con las olas de emigración, en la música folk estadounidense, incluida la música country. Y sigue evolucionando, ya que también incursiona en "formas más experimentales, en la frontera del jazz, del pop y del rock", explicó Vuilleumier.
El yodel también se canta en Austria y Alemania, pero Suiza presentó sola su candidatura.
