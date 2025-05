El caos aeroportuario de newark frustra a las aerolíneas y preocupa a los viajeros

Por Doyinsola Oladipo y Rajesh Kumar Singh

NEWARK, EEUU, 10 mayo (Reuters) - Los viajeros que vuelan desde y hacia el aeropuerto internacional Newark Liberty de Nueva Jersey están cada vez más preocupados por sus recientes problemas, pero sobre todo por dos averías que interrumpieron las comunicaciones entre los controladores aéreos y los pilotos en las dos últimas semanas.

El aeropuerto es uno de los más transitados de Estados Unidos y el año pasado recibió casi 49 millones de pasajeros procedentes del área metropolitana de Nueva York, la más poblada del país. Las obras en las pistas y la escasez de personal de control aéreo han provocado un aumento de las cancelaciones y los retrasos en los últimos días.

Sin embargo, las interrupciones en las comunicaciones entre los pilotos y el control del tráfico aéreo conmocionaron a los viajeros y algunos se preguntan si volar desde el aeropuerto es seguro. Cerca de las 4.00 hora local del viernes (0800 GMT), una instalación que guía el tráfico aéreo de entrada y salida del aeropuerto sufrió un corte de 90 segundos, tras un incidente ocurrido el 28 de abril que duró el mismo tiempo.

"Es un poco preocupante que esta sea la segunda interrupción en menos de 30 días", dijo Mikhail Liverpool, de 37 años y residente en Nueva Jersey, quien dijo que su vuelo a Georgia se retrasó cuatro horas. "El hecho de que no solucionaran el problema la primera vez es, como mínimo, preocupante".

Newark era el aeropuerto preferido de Mark Nelson, ingeniero de sistemas de Siemens Healthineers, que viaja por motivos laborales y personales. No obstante, después de los dos incidentes, dijo que ha decidido evitarlo.

"Si la FAA (Administración Federal de Aviación) o alguien te dice que es seguro volar desde Newark, no le creas", comentó.

El aeropuerto ya se consideraba un quebradero de cabeza para los viajeros. El año pasado, JD Power lo situó en el puesto más bajo en cuanto a satisfacción general del cliente entre los megaaeropuertos de Norteamérica.

Los trastornos se han agudizado. Desde el 1 de mayo, las cancelaciones se han disparado a una media de 49 vuelos diarios, frente a los cuatro de principios de abril, según la empresa de análisis de aviación Cirium. La puntualidad en las salidas ha caído hasta el 63%, muy por debajo de las normas del sector, que rondan el 80%.

Allison Miles, de 34 años y residente en Tulsa (Oklahoma), dijo que ahora planea evitar Newark después de que su vuelo desde Houston sufriera un retraso de más de ocho horas. "Probablemente me quede en casa mucho tiempo este año, porque hasta que no solucionen esto, no voy a salir", declaró.

La FAA tiene previsto reunirse el miércoles con las principales compañías aéreas, entre ellas United Airlines , la mayor operadora en Newark, para discutir recortes temporales de vuelos en el aeropuerto.

United eliminó cerca del 10% de sus vuelos diarios a Newark y renunció a las tasas de cambio y a las diferencias de tarifa para los clientes afectados por las interrupciones.

La FAA trasladó el año pasado el control del espacio aéreo de Newark a Filadelfia para hacer frente a la escasez de personal y a la congestión del tráfico en la zona de Nueva York.

(Reporte adicional de Dan Catchpole en Seattle y David Shepardson en Washington; editado en español por Carlos Serrano)