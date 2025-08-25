El caos del US Open incluye multitudes ruidosas, largos trayectos y olor a marihuana o hamburguesas

NUEVA YORK (AP) — Hay algunos tenistas, como Frances Tiafoe, Madison Keys o Ben Shelton, que no pueden esperar a que llegue el Abierto de Estados Unidos cada año, con sus multitudes ruidosas, sus nombres destacados en las gradas, su música en los cambios de lado, su bullicio. Para ellos, cuanto más ruido, mejor. Que comience el espectáculo y que traigan el ruido.

"Me desenvuelvo bien en el caos", afirmó Tiafoe, dos veces semifinalista en Flushing Meadows.

A veces, todo puede salirse de control, como ocurrió durante un partido que terminó temprano el lunes. Hubo un retraso de más de cinco minutos mientras los espectadores abucheaban y gritaban, incitados por el campeón de 2021, Daniil Medvedev, quien se enfureció por la decisión del juez de silla Greg Allensworth después de que un fotógrafo interrumpiera el juego al entrar a la cancha, de todas las cosas.

"No querían parar", dijo Medvedev sobre los aficionados. "Así que, lo que sea".

El caos del Abierto de Estados Unidos siempre está presente, incluso si no alcanza los niveles de Medvedev. No todos son capaces de ignorar ese tipo de caos en un torneo de Grand Slam famoso —algunos dirían infame— por los aficionados que se exceden, los aviones rugiendo por encima, el trayecto de Manhattan a Queens y los olores de todo, desde marihuana hasta comida a la parrilla.

"Es algo para lo que realmente no puedes entrenar al cerebro para lidiar", dijo la campeona de 1991-92, Monica Seles. "Simplemente te adaptas a ello".

También hay quienes, como la campeona de 2024 Aryna Sabalenka, el campeón de 2014 Marin Cilic o Petra Kvitova, no comenzaron con una afinidad por la anarquía —"Realmente confuso", fue la impresión inicial de Sabalenka— pero llegaron a estar de acuerdo con ella.

Y hay incluso algunos cuya opinión cambió en sentido contrario, de abrazar a despreciar.

"En mis 20, me encantaba venir aquí. Había tanto que hacer. Pero cuanto más envejezco, menos disfruto estar aquí. Es un poco caótico. Siempre hay mucho ruido. Muchos olores por todas partes. He visitado la mayoría de los lugares en Nueva York; no necesito ir al Central Park por la 1003ª vez", dijo Adrian Mannarino, de 37 años, un francés que comenzó su 15to Abierto de Estados Unidos el domingo al vencer al 29no cabeza de serie Tallon Griekspoor.

"Solía ser divertido", dijo Mannarino sobre el torneo, "pero a veces pienso: 'Dios, desearía poder concentrarme un poco más'".

Los tipos de escenas en el Abierto de Estados Unidos no aparecen en Wimbledon.

Los silencios que envuelven la Pista Central de Wimbledon o la Pista Philippe-Chatrier del Abierto de Francia —que tienen casi 10.000 espectadores menos que el estadio Arthur Ashe de 23.859 asientos— son más difíciles de encontrar en Nueva York.

"Wimbledon, por ejemplo, es adecuado, es elegante, es elevado.

“La gente es definitivamente más silenciosa y respetuosa, supongo que podrías decir”, dijo Emma Navarro, una estadounidense que llegó a las semifinales en Flushing Meadows el año pasado. “El Abierto de Estados Unidos, se siente un poco más casual. Casual y bullicioso, supongo que lo llamaría”.

Hay un zumbido constante en Ashe y otras canchas.

Eso está bien para Shelton, cuyo primero de dos semifinales importantes fue en el Abierto de Estados Unidos de 2023.

“Supongo que encuentro paz en el caos”, dijo, “porque me siento más incómodo en los torneos tranquilos”.

Para la retirada Agnieszka Radwanska, subcampeona en Wimbledon en 2012, nada fue tan fácil en el Abierto de Estados Unidos, donde tuvo un récord de 0-5 en partidos de cuarta ronda.

“Todo te quita tanta energía y simplemente la absorbe. Todo es ruidoso. Todos los olores alrededor, como las hamburguesas. Todo es realmente ruidoso. El tráfico”, dijo Radwanska. “Respeto a los jugadores que no ven la diferencia y no sienten eso y pueden jugar como si nada estuviera pasando”.

El subcampeón del Abierto de Estados Unidos, Casper Ruud, no le gusta el olor a marihuana de Nueva York.

Algunos encuentran la Gran Manzana tan problemática como el sitio del torneo.

Elisabetta Cocciaretto, la italiana que sorprendió a la finalista del Abierto de Estados Unidos de 2024, Jessica Pegula, en la primera ronda de Wimbledon el mes pasado, nunca se sintió a gusto hasta que dejó de alojarse en un hotel oficial del torneo y se mudó a un lugar más apartado.

“Me gusta separarme un poco”, dijo Cocciaretto. “Porque de lo contrario, estás en medio de la locura. Y si hay demasiado de eso, tu cabeza explota”.

Casper Ruud, el subcampeón del Abierto de Estados Unidos de 2022, se sintió “abrumado” la primera vez que asistió al evento como junior.

Aunque ha llegado a disfrutar de Nueva York, especialmente de los restaurantes, hay una cosa que le molesta de la ciudad: “No soy un gran fan del olor a marihuana cuando caminas. ... En cada esquina de cada calle, lo hueles”.

___

Howard Fendrich ha sido el escritor de tenis de AP desde 2002.