El capitán Marquinhos, piedra angular de la reconstrucción de la zaga del PSG

Lejos de la solidez esperada en la ida del playoff de Champions en Mónaco (victoria del PSG 3-2), la mejor versión del central brasileño Marquinhos se antoja necesaria el miércoles para liderar una zaga que no termina de tranquilizar.

Ante su afición en el Parque de los Príncipes, el vigente campeón de Europa necesitará de su capitán a su mejor nivel físico y mental para al menos aguantar el resultado y evitar una deshonrosa eliminación ante el 8.º de la Ligue 1.

Algo que no ocurrió el pasado martes cuando el PSG, su línea defensiva, y el propio Marquinhos fueron una sombra de sí mismos en los 20 primeros minutos en el Principado.

El ex de Corinthians y de la Roma no quedó eximido de responsabilidad en los dos goles de Folarin Balogun: a menudo llegando tarde al balón y no lo suficientemente contundente en los duelos. En el segundo tiempo cometió una posible mano en su área, pero que, afortunadamente para el PSG, no fue sancionada.

Pero ese partido decepcionante del jugador de 31 años no refleja su nivel en los últimos meses.

Marquinhos se consolidó como un líder sólido a lo largo de toda la segunda mitad de la temporada pasada.

A menudo conforma una dupla impenetrable con su alter ego en el eje de la zaga, el ecuatoriano Willian Pacho. El Marquinhos mentalmente quebradizo de sus primeros años en París parece ya solo un recuerdo del pasado.

Y eso que desde el pasado verano europeo ha encontrado una dura competencia para su puesto, con la llegada de Ilya Zabarnyi, pero Marquinhos mantuvo la misma actitud de líder y fue reelegido capitán por sus compañeros.

- "Nuestro mayor líder" -

Tanto sobre el terreno de juego como en vestuarios es uno de los primeros en tomar la palabra cuando es necesario, que es escuchada con la mayor atención por el plantel parisino.

El pasado martes tras la remontada del PSG, el brasileño reconoció los problemas en la línea defensiva: "Empezamos mal el partido, cometimos algunos errores en los duelos, en el posicionamiento defensivo y en las coberturas defensivas".

"Logramos solucionarlo y después ellos casi no tuvieron ocasiones (...), es importante cuando cometemos errores lograr hablarlo, ser sinceros con nosotros mismos y es lo que hicimos", subrayó el jugador con más partidos en la historia del PSG (512).

Su entrenador Luis Enrique no dudó en destacar su papel: "Es un capitán, el líder del vestuario. Cuando no está en el equipo no sé quién va a hablar, quién va a motivar al equipo. Estoy muy contento por tenerlo, siempre ha rendido desde que estoy aquí".

"Es nuestro mayor líder, nos da confianza, nunca deja que el equipo se relaje", confesó su compañero Joao Neves.

Con contrato hasta 2028, el brasileño —que disputará el Mundial de Norteamérica este año con la Canarinha— aún está a tiempo para levantar una segunda Orejona y extender el reinado europeo del club de su vida.