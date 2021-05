El carbono del permafrost amenaza los objetivos climáticos globales

El permafrost ártico contiene aproximadamente el doble de la cantidad de carbono que hay actualmente en la atmósfera de la Tierra, y está liberando ese carbono a la atmósfera a medida que se derrite.

Esas emisiones exacerban el calentamiento, que desencadena un mayor deshielo, lo que podr√≠a conducir a un aumento exponencial de las emisiones y al calentamiento en los pr√≥ximos a√Īos. Un nuevo estudio muestra que los presupuestos de carbono actuales no tienen en cuenta estas emisiones de carbono del permafrost y los peligrosos circuitos de retroalimentaci√≥n clim√°tica que desencadenar√°n.

Desde que se firm√≥ por primera vez hace m√°s de cinco a√Īos, el Acuerdo de Par√≠s ha puesto el list√≥n en el esfuerzo mundial para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, con m√°s de 70 pa√≠ses que han asumido ambiciosas Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional que superan los compromisos iniciales establecidos en el Acuerdo.

Ahora, sin embargo, el nuevo art√≠culo publicado en 'Proceedings of the National Academy of Sciences' (PNAS), sostiene que el presupuesto de carbono en el que se basan estos compromisos no tiene en cuenta los √ļltimos datos cient√≠ficos sobre los bucles de retroalimentaci√≥n del √Ārtico, y pide a los l√≠deres mundiales que se replanteen los objetivos de emisiones.

"El calentamiento del √Ārtico supone uno de los mayores riesgos para nuestro clima, pero no se ha incorporado adecuadamente a las proyecciones y pol√≠ticas clim√°ticas existentes --afirma Sue Natali, autora principal y directora del Programa √Ārtico de Woodwell Climate--. Para construir una pol√≠tica eficaz para abordar la crisis clim√°tica, es esencial que reconozcamos todo el alcance del problema".

En la √ļltima d√©cada, el r√°pido calentamiento del √Ārtico ha provocado olas de calor siberianas que han batido r√©cords, incendios forestales extremos en el norte -que liberan cantidades masivas de carbono a la atm√≥sfera-, la p√©rdida de hielo marino en el √Ārtico y una aceleraci√≥n del deshielo del permafrost.

"Basándonos en lo que ya sabemos sobre el descongelamiento abrupto y los incendios forestales, es probable que estos bucles de retroalimentación exacerben sustancialmente la retroalimentación del descongelamiento del permafrost y las emisiones de carbono resultantes --apunta la doctora Rachael Treharne, investigadora de Woodwell y coautora del documento--. A menos que nuestros modelos tengan en cuenta estos efectos previstos, nos faltará una pieza importante del rompecabezas del carbono".

Para mantener la temperatura de la Tierra por debajo de 1,5¬į o 2¬įC, el documento recomienda a los responsables de la toma de decisiones que incorporen los √ļltimos datos cient√≠ficos sobre las emisiones de carbono del √Ārtico a los modelos clim√°ticos y a los presupuestos de carbono utilizados para fundamentar las pol√≠ticas, y que actualicen nuestras evaluaciones de riesgo para determinar la rapidez con la que debemos reducir las emisiones para cumplir nuestros objetivos clim√°ticos.

"La ciencia por sí sola no es suficiente --advierte del doctor Philip Duffy, Presidente y Director Ejecutivo del Centro de Investigación Climática Woodwell y coautor del comentario--. Necesitamos urgentemente la comunicación entre las comunidades científica y política para asegurarnos de que nuestras políticas climáticas sean eficaces a la hora de abordar la escala y el alcance de la crisis climática".

