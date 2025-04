El cardenal sueco Arborelius considera "muy poco probable" que sea el próximo papa

El cardenal sueco Anders Arborelius, considerado uno de los favoritos para suceder al papa Francisco, afirmó este martes que no espera ser elegido en el próximo cónclave.

"Sería divertido tener un papa sueco, pero creo que es poco probable. Muy poco probable", declaró a la cadena pública sueca SVT.

Arborelius, de 75 años y primer obispo católico sueco desde la Reforma protestante hace más de 500 años, fue creado cardenal en 2017.

Se convirtió al catolicismo a los 20 años en Suecia, un país de abrumadora mayoría protestante y una de las sociedades más secularizadas del mundo.

Arborelius confirmó el martes que asistirá al cónclave, durante el cual los 135 cardenales electores elegirán al sucesor de Francisco.

El sueco había pedido al pontífice argentino que lo liberara de sus obligaciones como cardenal, ya que quería regresar a su monasterio en Escania, en el sur de Suecia, dijo a SVT.

El papa aprobó su petición, pero no se fijó una fecha para el fin de su mandato. "Así que me he quedado un poco en el aire", declaró Arborelius.

El cardenal sueco es un ferviente defensor de la doctrina de la Iglesia, opuesto entre otras cosas a la ordenación de mujeres como diáconos o a la bendición de parejas del mismo sexo.

Al igual que Francisco, Anders Arborelius defiende la acogida de inmigrantes en Europa, ya sean cristianos, católicos o conversos potenciales.

