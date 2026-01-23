El carril pudo haberse fracturado antes del accidente de tren en España, según investigadores

MADRID, 23 ene (Reuters) -

Una rotura se produjo aparentemente en el carril antes de que descarrilara un tren de alta velocidad en el sur de España el pasado domingo, según afirma la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) en un informe preliminar publicado el viernes.

La colisión mortal del domingo en Adamuz, provincia de Córdoba, causó 45 muertos y es uno de los peores accidentes ferroviarios de Europa. Un primer tren del consorcio privado Iryo descarriló y chocó contra otro tren de alta velocidad de Renfe que circulaba en sentido contrario.

"De acuerdo con la información disponible en este momento, se puede plantear la hipótesis de que la fractura del carril se produjo con anterioridad al paso del tren Iryo siniestrado y por lo tanto al descarrilamiento", decía el informe de la CIAF, colgado en la web del organismo.

(Información de David Latona; edición de Pietro Lombardi; edición en español de María Bayarri Cárdenas)