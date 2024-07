El caso israel-hamás de la cpi se ve desbordado por decenas de solicitudes, lo que provoca retrasos

Por Stephanie van den Berg

LA HAYA, 23 jul (Reuters) - Más de 60 gobiernos y otras partes podrán presentar alegaciones ante la Corte Penal Internacional mientras los jueces estudian si deben emitir órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y otros dirigentes de ambos bandos de la guerra de Gaza, según muestran documentos judiciales. Los fiscales de la CPI afirman que hay motivos razonables para creer que Netanyahu y el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, así como el dirigente de Hamás Yahya Sinwar, el jefe militar Mohamed al-Masri y otro dirigente político de Hamás, Ismail Haniya, tienen responsabilidad penal por presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

En documentos hechos públicos el martes, los jueces concedieron permiso a 18 Estados, entre ellos Estados Unidos, Alemania y Sudáfrica, y a 40 organizaciones y particulares para que presentaran escritos antes del 6 de agosto. Están relacionados con la solicitud del fiscal Karim Khan en mayo de órdenes de detención en relación con el ataque de Hamás contra el sur de Israel el pasado 7 de octubre y el posterior asalto israelí al enclave palestino.

Alrededor de 1.200 personas murieron en el ataque inicial de Hamás y unas 250 fueron tomadas como rehenes, según los recuentos israelíes. Desde entonces, casi 40.000 palestinos han muerto en un asalto israelí a Gaza que ha provocado una crisis humanitaria.

Los dirigentes israelíes y palestinos han rechazado las acusaciones de crímenes de guerra, y los representantes de ambas partes han criticado la decisión de Khan de solicitar órdenes de detención.

Aunque no hay un plazo establecido para pronunciarse sobre la petición de la fiscalía de órdenes de detención, permitir decenas de argumentos jurídicos ralentizará el proceso del panel de tres jueces que decide sobre el asunto. El tribunal no ha hecho públicas las solicitudes de intervención, pero se espera que algunas respondan a la petición de Reino Unido de presentar argumentos sobre si el tribunal tiene jurisdicción sobre ciudadanos israelíes debido a las disposiciones de los Acuerdos de Oslo, que establecen que las autoridades palestinas no tienen jurisdicción penal sobre ciudadanos israelíes. Algunos países que han presentado una solicitud, entre ellos Alemania, Estados Unidos y Hungría, han condenado la iniciativa del fiscal de la CPI de solicitar órdenes de detención contra altos cargos israelíes. Otros, como España, Irlanda, Sudáfrica y Brasil, han manifestado su apoyo a la investigación de presuntos crímenes contra palestinos.

Israel no ha solicitado intervenir, pero la Autoridad Palestina sí lo ha hecho y ha sido uno de los países autorizados a presentar alegaciones.

La CPI investiga los presuntos crímenes dentro de su jurisdicción cometidos en territorio palestino y por palestinos en territorio de Israel desde 2021.

En ese año, los jueces de la CPI dictaminaron que el tribunal tiene jurisdicción después de que las autoridades palestinas se adhirieran a él en 2015, tras obtener el estatus de Estado observador de Naciones Unidas.

