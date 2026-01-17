El catarí Nasser Al Attiyah gana su sexto Rally Dakar en autos

El catarí Nasser Al Attiyah ganó su sexto título en el rally Dakar, este sábado en Yanbu, al término de la 13ª y última etapa de la mítica prueba, que desde 2020 se disputa en Arabia Saudita.

Al Attiyah, de nuevo campeón tras sus títulos en 2011, 2015, 2019, 2022 y 2023, le da a Dacia su primer triunfo en la carrera en su segunda participación.

Su copiloto, el belga Fabian Lurquin, que anteriormente corría con el francés Sébastien Loeb, logra su primera victoria en un Dakar.

Al Attiyah, de 55 años, pilotó durante todo el Rally de forma estratégica, colocándose desde los primeros días al frente de la clasificación general.

Terminó noveno en la última etapa, un recorrido de 105 km cronometrados alrededor de Yanbu, a orillas del mar Rojo, pero consiguió mantener cerca de diez minutos de ventaja en la general sobre el español Nani Roma (Ford).

La famosa marca estadounidense se adjudica la victoria de etapa con el sueco Mattias Ekström, que termina tercero en la general.

La leyenda del Mundial de Rallies Sébastien Loeb -nueve títulos-, en su décima participación, fue segundo en la última etapa y acaba a las puertas del podio de la general con otro Dacia en un Dakar que se le sigue resistiendo.