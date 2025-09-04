El cazamariscales Nik Bonitto firma extensión de US$120 millones con los Broncos
ENGLEWOOD, Colorado, EE.UU. (AP) — El linebacker Nik Bonitto acordó los términos de una extensión de contrato por cuatro años con los Denver Broncos, valorada en hasta US$120 millones.
La agencia de Bonitto anunció el jueves el acuerdo, que incluye US$70 millones garantizados.
Con un salario anual de US$26,5 millones, la extensión de Bonitto se ubica en el décimo lugar entre los cazamariscales, en valor promedio anual.
En su primera temporada como titular a tiempo completo el año pasado, Bonitto acumuló 13 capturas y media y 48 tacleadas, ayudando a los Broncos a poner fin a una sequía de ocho años sin playoffs.
Bonitto es la tercera estrella de los Broncos en firmar una extensión este verano, uniéndose al liniero defensivo All-Pro Zach Allen y al receptor número uno Courtland Sutton.
La extensión de cuatro años de Allen, por US$102 millones, incluyó casi US$70 millones garantizados y lo convirtió en uno de los linieros defensivos interiores mejor pagados de la NFL en salario promedio anual.
El acuerdo de cuatro años de Sutton, por US$92 millones, cuenta con US$41 millones en dinero garantizado.
Los Broncos inician su temporada el domingo en casa contra Tennessee.
Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes
