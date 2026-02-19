El Celta golpea primero en Salónica y se acerca a octavos de Europa League

El Celta de Vigo dio un paso hacia octavos de final de la Europa League al ganar 2-1 este jueves en Grecia al PAOK de Salónica.

El capitán del conjunto celeste, Iago Aspas, adelantó a su equipo en el minuto 34, antes de que el delantero sueco Williot Swedberg pusiese la eliminatoria muy de cara con el segundo gol en el minuto 43.

Alexander Jeremejeff dio esperanzas a los griegos al recortar distancias en el 77'.

La del equipo gallego no fue la única victoria visitante en los playoffs de acceso a octavos de final de la segunda competición europea.

El Nottingham Forest, en el debut de su nuevo técnico, el portugués Vitor Pereira, se impuso 3-0 en Estambul al Fenerbahçe con dos goleadores brasileños, Murillo e Igor Jesus.

Un antiguo campeón de Europa como el Estrella Roja de Belgrado dio la sorpresa al vencer de visita al Lille en el norte de Francia por 1-0, y el Genk belga derrotó 3-1 al Dinamo de Zagreb en Croacia.

En uno de los duelos a priori más igualados de la noche, el Celtic se estrelló en Glasgow ante el Stuttgart alemán, que lo goleó 4-1, y el Bolonia cumplió en Noruega ante el SK Brann, al que venció 1-0.