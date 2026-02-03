El Celta se refuerza con el uruguayo Matías Vecino

El Celta de Vigo se reforzó con la incorporación del mediocentro uruguayo Matías Vecino, procedente de la Lazio de Roma, hasta junio de 2027, anunció este lunes el club de la primera división española.

"El Celta y la Lazio han alcanzado un acuerdo para el traspaso del centrocampista Matías Vecino, que defenderá el escudo celeste hasta junio de 2027", indicó el club vigués en un comunicado.

"Con un perfil capaz de actuar tanto de mediocentro como de pivote, Matías destaca por su presencia física, su capacidad de recuperación y un notable criterio en la distribución de balón", recalcó el Celta en su nota.

Vecino ha gozado de una extensa carrera en la Seria A donde ha vestido las camisetas del Empoli, la Fiorentina, el Cagliari, el Inter de Milán y la Lazio.

En total, ha jugado "más de 300 partidos en la máxima categoría del fútbol italiano, donde ha aportado 29 goles y 21 asistencias", subrayó el comunicado.

"Formado profesionalmente en el Central Español FC, Vecino mostró su potencial en las categorías inferiores de la selección uruguaya, siendo uno de los nombres propios en la histórica clasificación para los Juegos Olímpicos de Londres 2012 por primera vez para La Celeste desde 1928", explicó el Celta. Luego, el jugador pasó a la absoluta con la que ha disputado 69 partidos.

El Celta, dirigido por Claudio Giráldez, es 7º en LaLiga y disputará ante el PAOK griego los dieciseisavos de la Europa League.