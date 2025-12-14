El Celta vence al Athletic (2-0) y logra en Liga su primer triunfo en Balaídos

El Celta de Vigo logró este domingo su primer triunfo de la temporada de Liga en su estadio, Balaídos, al imponerse por 2-0 al Athletic, en partido correspondiente a la decimosexta jornada.

Los tantos de Williot Swedberg (48) y Jones El Abdellaoui (55), así como el penal detenido por el arquero Ionut Radu a Nico Williams, permitieron al conjunto gallego ascender a la octava posición de la tabla con 22 puntos, uno menos que su rival vasco.

Antes, el Sevilla goleó 4-0 al Oviedo en el Ramón Sánchez Pizjuán gracias a los goles de Akor Adams (4), Djibril Sow (22), Batista Mendy (51) y Chidera Ejuke (89).

El equipo dirigido por el argentino Matías Almeyda sube al noveno puesto y se acerca a las plazas que dan acceso a una competición europea.