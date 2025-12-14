El Celta vence al Athletic (2-0) y logra en Liga su primer triunfo en Balaídos

LA NACION

El Celta de Vigo logró este domingo su primer triunfo de la temporada de Liga en su estadio, Balaídos, al imponerse por 2-0 al Athletic, en...

PIERRE-PHILIPPE MARCOU - AFP

El Celta de Vigo logró este domingo su primer triunfo de la temporada de Liga en su estadio, Balaídos, al imponerse por 2-0 al Athletic, en partido correspondiente a la decimosexta jornada.

Los tantos de Williot Swedberg (48) y Jones El Abdellaoui (55), así como el penal detenido por el arquero Ionut Radu a Nico Williams, permitieron al conjunto gallego ascender a la octava posición de la tabla con 22 puntos, uno menos que su rival vasco.

Antes, el Sevilla goleó 4-0 al Oviedo en el Ramón Sánchez Pizjuán gracias a los goles de Akor Adams (4), Djibril Sow (22), Batista Mendy (51) y Chidera Ejuke (89).

El equipo dirigido por el argentino Matías Almeyda sube al noveno puesto y se acerca a las plazas que dan acceso a una competición europea.

