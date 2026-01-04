El Celtic en crisis tras perder el derbi "Old Firm"

El Celtic y su entrenador francés Wilfried Nancy sufrieron una sexta derrota en ocho partidos, este sábado en casa en la liga escocesa, y en casa ante su rival histórico y vecino de Glasgow, el Rangers (3-1).

En el duelo conocido como "Old Firm", el conjunto verdiblanco dominó el primer tiempo pero solo marcaron en uno de sus once disparos, el de Yang Hyun-jun (19'), y lo terminaron pagando en el segundo acto.

El delantero portugués Youssef Chermiti (50', 59') dio la vuelta al marcador antes de un último gol de Mikey Moore (71').

El vigente cuádruple campeón de Escocia sigue segundo en la tabla con 38 puntos, pero se vio alcanzado por el Rangers.

Los Hearts, líderes, cuentan con seis puntos de ventaja sobre los dos gigantes de Glasgow tras su victoria 1-0 contra Livingston.

El Celtic fue abucheado por la afición de Celtic Park, mientras que Wilfried Nancy, tercer entrenador del equipo esta temporada después de Brendan Rodgers y del interino Martin O'Neill, está ya bajo presión tras sufrir seis derrotas en ocho partidos entre todas las competiciones.