El centenario de la Expo del 29 arranca entre reproches de la oposición y con Amparo Graciani como comisaria

La conmemoración del centenario de la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929 ha empezado a dar este jueves sus primeros pasos con la aprobación de los trámites necesarios para crear una comisión especial, designar a la comisaria y la constituir un Consejo ciudadano; ello tras la celebración de un pleno extraordinario al respecto, justo el día en el que se cumplen 95 años de la inauguración de la muestra, y que no ha estado exento de polémica, pues tanto el grupo municipal socialista como la coalición Con Podemos-IU han afeado al Gobierno local "carencias en el fondo y en las formas a la hora de abordar este proyecto".

En cuanto a la figura del comisario, el alcalde, el 'popular' José Luis Sanz, ha propuesto a la catedrática de la Universidad de Sevilla Amparo Graciani, medalla de oro de la ciudad y Bandera de Andalucía. Sin duda, "la mayor experta sobre la Exposición Iberoamericana del 29 y una de las mejores americanistas, premio Ciudad de Sevilla por su expediente académico, y premiada también por la Real Academia de las Buenas Letras de Santa Isabel de Hungría por su tesis doctoral", tal como ha expuesto Sanz en su intervención tras anunciar su nombre.

El portavoz del equipo de gobierno, Juan Bueno, ha destacado la "oportunidad de crecimiento y avance" que se presenta con este acuerdo plenario, que supone la "cuenta atrás" en lo que a los actos conmemorativos de esa efeméride se refiere. "Se trata de un proyecto plural y compartido; en definitiva, un proyecto de cuidad", ha subrayado.

Sin embargo, tanto el PSOE como la coalición de izquierdas han criticado "el modo" con el que se afronta esta "hoja de ruta" y han echado en falta una propuesta "más ambiciosa". Ambos grupos municipales han coincidido a la hora de criticar que se les haya pedido un "cheque en blanco". "Solo si garantizamos un comisariado plural y participativo, tendremos éxito", le ha interpelado la portavoz de Con Podemos-IU, Susana Hornillo.

"Nos piden un acto de fe y no tienen credibilidad ni generan confianza. Si esto es un proyecto de ciudad, esto requiere trabajarlo de otra manera, con reuniones previas en lugar de despacharlo en una junta de portavoces: ésas no son formas de proceder", le ha afeado el portavoz socialista, Antonio Muñoz.

El exalcalde de Sevilla ha reconocido que este proyecto "no debe de tener tintas partidistas y, por tanto, eso exige generosidad. Vuelven a fallar en la forma y en la soberbia", al tiempo que ha ironizado con un posible pacto de gobierno con del PP con Vox. "No tienen mayoría absoluta, a no ser que el matrimonio con la señora Peláez lo dejen para después de las elecciones europeas". Muñoz ha reivindicado también los pasos previos encaminados a esta celebración centenaria iniciados en el anterior mandato.

"Llevamos una declaración institucional a este pleno, tuvimos muchísimas reuniones con instituciones públicas y privadas, y en un acto con 20 embajadores tuve la oportunidad de reivindicar dos cuestiones: acoger un evento en 2029 con los jefes de Estado iberoamericanos en Sevilla y que se establecier aquí una delegación de la Casa de América", ha subrayado Muñoz.

Por su parte, el alcalde ha lamentado "muchísimo" el tono empleado por el portavoz socialista, "que demuestra que sigue culpando a este partido de haber perdido las elecciones, cuando los únicos responsables fueron el candidato y el PSOE". "Me da mucha pena el tono porque tantas ideas como tenía, ¿qué ha hecho en ese año que fue alcalde?". Sanz ha insistido en que es una "propuesta abierta" porque en este proyecto "tienen que estar todos, todas las sensibilidades de este pleno, de esta ciudad".

La portavoz de Vox, Cristina Peláez, ha expresado el apoyo de su grupo municipal y ha aprovechado para pedir que la ciudad forme parte de la red de ciudades iberoamericanas, "como lo están Madrid, Barcelona o Cádiz" y la "puesta en valor del estilo arquitectónico propio" característico de esa época. "Esperemos recibir apoyo financiero de las distintas administraciones", ha concluido.

Comisión especial y consejo ciudadano

El acuerdo que se ha tratado en este pleno contemplaba una serie de puntos, entre ellos, la creación de la 'Comisión especial Sevilla 2029', "como órgano político para el seguimiento de las actividades relacionadas con dicha celebración", a cinco años vista, presidida por el alcalde y un concejal a propuesta de cada uno de los grupos políticos de la Corporación.

El comisariado se ha planteado como un "órgano colegiado de colaboración y asesoramiento especializado", en el que junto a la comisaria y el alcalde (o concejal en quien delegue), estará presente la Cámara de Comercio, la gerente del Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS) y tres vocales designados por el regidor "entre personas de reconocida solvencia técnica y/o afinidad con la conmemoración".

Asimismo, está previsto crear el Consejo de Sevilla 2029 "como foro de participación de la sociedad civil". La conmemoración tiene entre sus fines mostrar a Sevilla como "una ciudad de historia y tradiciones, al mismo tiempo que moderna, abierta y de futuro". La presencia nacional en esa exposición, "más allá de su representación en la Plaza de España", fue un "elemento clave" de la muestra, "materializada en pabellones y exposiciones estatales y también en pabellones regionales".

En este sentido, se quiere recordar las "múltiples facetas" --historia, cultura, urbanismo, patrimonio, arte, literatura o turismo-- que tuvo el certamen, "sin olvidar el hecho de avanzar en la conservación y la recuperación del legado urbano y arquitectónico de la Exposición del 29".

Europa Press