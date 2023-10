El defensa austriaco David Alaba es la baja principal en el Real Madrid para recibir en el Santiago Bernab√©u al CA Osasuna este s√°bado (16.15), en un duelo correspondiente a la novena jornada de LaLiga EASports 2023-2024, una ausencia que deja en cuadro a la defensa merengue, solo con el alem√°n Antonio R√ľdiger como central puro.

Seg√ļn anunci√≥ el conjunto madridista en un comunicado, Alaba no se ejercit√≥ con el grupo en el √ļltimo entrenamiento de la plantilla merengue antes de recibir a Osasuna. As√≠, el central no mejor√≥ despu√©s de realizar parte del entreno con sus compa√Īeros este jueves, por lo que no formar√° parte de la convocatoria para este s√°bado.

La ausencia del austriaco, junto a la sanci√≥n a Nacho Fern√°ndez, complica la creaci√≥n de una defensa de garant√≠as, solo con R√ľdiger como central puro. Las opciones para Ancelotti pasan por mover a Carvajal al centro de la zaga, aunque parece que el mediocentro Tchouameni o el lateral Mendy tienen m√°s opciones para ocupar ese espacio central.

Todav√≠a sin Courtois ni Militao, lesionados de gravedad, ni Arda G√ľller, con problemas musculares, la novedad en la convocatoria ser√° el canterano √Ālvaro Carrillo para apuntalar una defensa plagada de bajas.

As√≠, la lista elaborada por Ancelotti la integran los porteros Lunin, Kepa y Diego Pi√Īeiro; los defensas Carvajal, Lucas V√°zquez, Fran Garc√≠a, R√ľdiger, Mendy y Carrillo; los centrocampistas Bellingham, Kroos, Modric, Camavinga, Valverde, Tchouameni y Ceballos; y los delanteros Vin√≠cius, Rodrygo, Joselu y Brahim.