El central del Eintracht Martin Hinteregger se retira del fútbol profesional a los 29 años

El futbolista austríaco Martin Hinteregger ha decidido retirarse del fútbol profesional a sus 29 años, tras quedar libre de su contrato laboral con el Eintracht alemán, campeón de la Liga Europa, una petición que el jugador solicitó para quedar liberado de sus obligaciones laborales para poner fin a su carrera con efecto inmediato.

"El jueves 23 de junio, Martin Hinteregger informó a la directiva que le gustaría terminar su carrera activa como futbolista profesional y pidió que lo liberaran de inmediato de las obligaciones de su equipo, con contrato de trabajo vigente hasta junio de 2024. La junta directiva cumplió con esta solicitud después de intensas conversaciones", explicó este jueves el conjunto alemán en un comunicado.

El austríaco explicó que desde la pasada temporada ya empezó a pensar en su adiós de los terrenos de juegos. "Me encontré en una fase difícil en términos deportivos, mi rendimiento variaba. Las victorias ya no se sentían tan bien, pero cada derrota dolía el doble. La Liga Europa me motivó aún más para despedirme con un gran éxito deportivo", apuntó.

Una decisión inesperada para el Frankfurt. "Nos dio su perspectiva y sus razones de forma impresionante y convincente. Por lo tanto, no había duda de que debíamos cumplir con este deseo deportivamente doloroso pero personalmente comprensible", señaló el miembro de la junta directiva Markus Krösche, quien destacó la labor del austríaco con el Eintracht, donde jugó durante tres años y medio con 138 partidos oficiales.

Hinteregger se disculpó en el comunicado por la reciente controversia en torno a un antiguo socio comercial austríaco, Heinrich Sickl, que era miembro del Ayuntamiento de Graz por el partido populista de derechas FPÖ y había alquilado locales a un movimiento identitario de extrema derecha.

En cuanto a la irritación por la relación con Sickl en un torneo de fútbol, la Copa Hinti, dijo que la magnitud del asunto sólo se le ocurrió después de sus declaraciones a 'Standard' en Austria, donde dijo que no sabía nada sobre el movimiento de la identidad, ni que significaba, y que en Alemania "muchos ponen al mismo nivel al FPÖ y a la AfD, pero la AfD es diez veces peor".

Por ello, en su despedida quiso zanjar la polémica. "Unas palabras emocionales, tal vez irreflexivas por mi parte, han provocado la irritación y me gustaría pedir disculpas por ello. Lo siento mucho. Para decirlo de nuevo muy claramente: Condeno las ideas derechistas, intolerantes e inhumanas en los términos más fuertes posibles", sentenció.