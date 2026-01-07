El central Vitão es el primer refuerzo del Flamengo en 2026

Campeón del Brasileirão y la Copa Libertadores, el Flamengo sumó su primer refuerzo para la temporada 2026: el central brasileño Vitão, procedente del Internacional de Porto Alegre, informaron este miércoles ambos clubes.

El equipo de Rio de Janeiro fichó a Vitão, de 25 años y 1,85 m de estatura, por 10,2 millones de euros, según reportes de prensa.

Las negociaciones para la transferencia se cerraron el 28 de diciembre, pero el anuncio oficial se pospuso por acuerdo con el Flamengo, indicó el Inter en un comunicado.

"Internacional agradece al jugador su dedicación, profesionalismo y los servicios prestados a su paso por el club", publicó el club.

El Flamengo, en tanto, anunció la presentación del zaguero como nuevo jugador rubro-negro para el viernes.

"Hoy cierro un capítulo muy especial en mi vida", expresó Vitão en un mensaje escrito en la red social Instagram, una vez confirmado el traspaso. "Salgo (del Inter) con el corazón lleno de gratitud y orgullo", agregó.

El central jugó 31 partidos en la liga brasileña en el curso pasado, todos como titular.

Vitão militaba en el Internacional desde 2022, tras haber dejado el Shakhtar Donetsk en medio de la guerra en Ucrania. El equipo de Porto Alegre incorporó inicialmente al jugador a préstamo, pero compró definitivamente su ficha en 2024.

Entrenado por Filipe Luís, el Flamengo se estrenará el 28 de enero en el Brasileirão 2026 como visitante ante el Sao Paulo. Previamente, el próximo domingo, iniciará el Campeonato Carioca frente al Portuguesa.