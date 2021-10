El centro de ciberseguridad de Deloitte para la región EMEA y Everbridge establecen una asociación corporativa para ofrecer un servicio gestionado de seguridad llave en mano a través de eventos críticos digitales y físicos

Madrid y burlington, mass.--(business wire)--oct. 21, 2021--

El EMEA Cybersphere Center (ECC) de Deloitte, el centro de excelencia de la firma para operaciones cibernéticas en la región EMEA, y Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG), líder mundial en gestión de eventos críticos ( CEM ), han firmado un acuerdo de colaboración para ayudar a las organizaciones globales a gestionar y unificar su respuesta de seguridad ante eventos críticos tanto digitales como físicos. La asociación proporcionará a la base de clientes de ECC acceso y soporte técnico experto para las soluciones CEM de Everbridge, que ayudan a las organizaciones a mantener la seguridad de las personas y el funcionamiento de las operaciones, todo ello mientras se construye la resiliencia del negocio.

"Cada vez vemos un número mayor de líderes de nivel ejecutivo y consejos de administración que buscan formas de crear resiliencia frente a una marea en aumento de eventos críticos. Creemos que el continuo proceso de digitalización está desmaterializando la frontera entre el mundo lógico y el físico", destaca Nicola Esposito, socio asesor de riesgos, especializado en ciberseguridad de Deloitte. "A través de este acuerdo, la combinación de nuestras capacidades nos permite ayudar a los clientes a prepararse para todo tipo de disrupciones digitales y físicas y ayudar a garantizar que cumplan con su deber de cuidado hacia los empleados, clientes y otras partes interesadas", añade.

Como uno de los principales proveedores de servicios profesionales del mundo, que ayuda a las empresas a gestionar las operaciones cibernéticas, Deloitte busca constantemente soluciones innovadoras, rompiendo los silos entre la seguridad lógica y la física, especialmente ahora que la transformación digital está abarcando todos los aspectos de nuestras vidas, incluyendo vehículos, edificios, instalaciones e infraestructuras. Junto con la solución Everbridge CEM, el ECC de Deloitte proporcionará servicios de operaciones de seguridad de extremo a extremo aprovechando un conjunto completo y unificado de software de resiliencia para detectar y responder a una variedad de amenazas cada vez más complejas, incluyendo inundaciones, incendios forestales, ataques terroristas, ciberataques y cortes de TI, entre muchos otros.

Las soluciones CEM de Everbridge se ofrecerán como parte de los servicios gestionados Detect & Respond basados en la nube de ECC, aplicados en espacios gubernamentales y comerciales para mejorar la protección y la continuidad de las operaciones digitales y físicas.

"Deloitte ayuda a muchas de las marcas más grandes y conocidas del mundo y nos sentimos honrados de colaborar con estos clientes a proteger a su gente y sus operaciones", comenta Dominic Jones, vicepresidente senior de asociaciones y alianzas de Everbridge. "La resiliencia digital y física de las empresas sigue siendo fundamental a medida que el mundo entra en una nueva era para el trabajo y los negocios. La asociación entre Everbridge y el Cybersphere Center de EMEA de Deloitte ofrece a las organizaciones las mejores soluciones para maximizar la resiliencia ante un panorama de amenazas en expansión", prosigue.

En la actualidad, Everbridge da soporte a más de 5.800 clientes empresariales con aplicaciones de software de gestión de eventos críticos (CEM) que automatizan y aceleran la respuesta operativa de las organizaciones ante eventos críticos. Everbridge CEM aprovecha más de 450 integraciones preexistentes y más de 25.000 fuentes de datos de riesgo, para que las organizaciones obtengan un conocimiento de la situación, actúen más rápidamente y mejoren los resultados, como la habilitación y protección de los flujos de ingresos, el aumento de la rentabilidad a través de la eficiencia de los gastos, el refuerzo de la marca y la reputación, la conducción de mejoras operativas y el cumplimiento del deber de asistencia.

Acerca de Deloitte

Deloitte es un proveedor líder mundial de servicios de auditoría y garantía, consultoría, asesoría financiera, asesoría de riesgos, impuestos y servicios relacionados. La red global de firmas miembro y entidades relacionadas en más de 150 países y territorios da servicio a cuatro de cada cinco empresas de Fortune Global 500®.

El área de riesgo cibernético (Cyber Risk), incluida dentro de la rama de asesoramiento del riesgo (Risk Advisory), ha crecido exponencialmente en los últimos años, alcanzando cifras de facturación ejemplares. Cuenta con un equipo multidisciplinar e internacional de más de 1.000 expertos en las diferentes áreas de desarrollo que atienden a clientes de todos los sectores en una red global presente en más de 30 países. Desde Deloitte Cyber se ofrecen soluciones y servicios en cada uno de los dominios y fases del ciclo de vida de la seguridad (estrategia, protección, monitorización y respuesta), tanto en servicios de asesoramiento como de implantación tecnológica y operación de servicios y tecnologías de ciberseguridad.

El centro EMEA Cybersphere de Deloitte es el centro de excelencia de la firma para operaciones cibernéticas en la región EMEA.

Acerca de Everbridge

Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG) es una compañía de software internacional que provee aplicaciones de software corporativos para automatizar y agilizar la respuesta operativa de las organizaciones ante eventos críticos con el fin de mantener a las personas a salvo y a las organizaciones en funcionamiento (Keep People Safe and Organizations Running™). Durante amenazas a la seguridad pública tales como situaciones de tirador activo, ataques terroristas o condiciones climáticas severas, al igual que durante eventos comerciales críticos, que incluyen apagones de TI, ataques cibernéticos y otros incidentes como retiradas de productos o interrupciones en la cadena de suministro, más de 5.800 clientes en todo el mundo confían en la Plataforma de Gestión de Eventos Críticos de la empresa para recabar y analizar de manera rápida y fiable información sobre la amenaza, localizar las personas en riesgo y asistencia para ayudar, automatizar la ejecución de procesos de comunicación predefinidos por medio de la entrega segura a más de 100 modalidades de comunicación diferentes y realizar el seguimiento de la ejecución de los planes de respuesta. Everbridge presta servicio a 8 de las 10 ciudades más grandes de EE. UU., a 9 de los 10 bancos de inversión más importantes con sede en EE. UU., a 47 de los 50 aeropuertos norteamericanos más concurridos, a 9 de las 10 principales empresas consultoras del mundo, a 8 de los 10 fabricantes de automóviles más importantes en todo el mundo, a 9 de los 10 mayores proveedores de asistencia sanitaria con sede en EE. UU. y a 7 de las 10 mayores empresas de tecnología del mundo. Everbridge tiene su sede en Boston con oficinas en 25 ciudades en todo el mundo. Más información en www.everbridge.com

Advertencia con respecto a las declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene “declaraciones prospectivas” comprendidas en la definición de las disposiciones de “puerto seguro” de la Ley de reforma de litigios sobre títulos privados de 1995, que incluye aunque no taxativamente, declaraciones referidas a la oportunidad y tendencias anticipadas de crecimiento para nuestras aplicaciones de comunicaciones críticas y seguridad empresarial y nuestro negocio en general, nuestras oportunidades de mercado, nuestras expectativas con relación a las ventas de nuestros productos, nuestro objetivo de mantener el liderazgo en el mercado y ampliar los mercados en los que competimos por clientes, y el impacto anticipado en resultados financieros. Estas declaraciones prospectivas se realizan en la fecha de este comunicado de prensa y están basadas en nuestras expectativas, estimados, pronósticos y proyecciones actuales, así como también en las creencias y suposiciones de la gerencia. Términos como “tener la expectativa”, “anticipar”, “debería”, “creer”, “previsión”, “proyección”, “objetivos”, “estimado”, “potencial”, “predecir", “puede”, “podrá”, “podría”, “pretende”, variaciones de estos términos y sus formas negadas y expresiones similares tienen el fin de identificar estas declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas están sujetas a ciertos riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales pueden incluir factores o circunstancias que están más allá de nuestro control. Nuestros resultados actuales pueden diferir sustancialmente de aquellos planteados o implícitos en declaraciones prospectivas por varios factores, que incluyen aunque no taxativamente, la habilidad de nuestros productos y servicios para alcanzar el desempeño esperado y satisfacer las expectativas de nuestros clientes; nuestra habilidad para integrar de manera exitosa negocios y activos que podamos adquirir; nuestra habilidad de atraer nuevos clientes y mantener e incrementar las ventas a clientes actuales; nuestra habilidad de incrementar las ventas de nuestra aplicación Mass Notification y/o la habilidad de incrementar las ventas de nuestras otras aplicaciones; desarrollos en el mercado de comunicaciones críticas dirigidas y contextualmente relevantes o el entorno normativo asociado; nuestras estimaciones de oportunidades de mercado y pronósticos de crecimiento podrían resultar imprecisos; en términos históricos no hemos sido rentables de manera uniforme y podríamos no lograr o mantener rentabilidad en el futuro; los largos e impredecible ciclos de ventas para nuevos clientes; la naturaleza de nuestro negocio nos expone a riesgos inherentes de responsabilidad; nuestra habilidad de atraer, integrar y retener personal capacitado; nuestra habilidad de integrar con éxito negocios y activos que podríamos adquirir; nuestra habilidad de mantener relaciones exitosas con nuestros socios de distribución y tecnología; nuestra habilidad de gestionar nuestro crecimiento de manera efectiva; nuestra habilidad de responder ante presiones competitivas; la responsabilidad potencial relacionada con la privacidad y seguridad de información personal identificable; nuestra habilidad de proteger nuestros derechos de propiedad intelectual y los otros riesgos detallados en nuestros factores de riesgo discutidos en la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (“SEC”, por sus siglas en inglés), que incluyen aunque no taxativamente nuestro Informe Anual en el Formulario 10-K para el año terminado el 31 de diciembre de 2020, presentado ante la SEC el 26 de febrero de 2021. Las declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado de prensa representan nuestra opinión a la fecha de su publicación. No asumimos ninguna intención u obligación de actualizar o revisar ninguna declaración prospectiva, ya sea debido a nueva información, eventos futuros u otros motivos. Estas declaraciones prospectivas no deben ser consideradas como representativas de nuestros puntos de vista en ninguna fecha posterior a la de este comunicado de prensa.

Todos los productos de Everbridge son marcas registradas de Everbridge, Inc. en EE. UU. y en otros países. Todos los demás nombres de productos o empresas mencionados son propiedad de sus respectivos dueños.

