El centro de distribución europeo de Textron Aviation celebra 10 años mientras aumenta la disponibilidad de repuestos de Cessna y Beechcraft en la región

Textron Aviation anunció hoy que su centro de distribución europeo celebra 10 años de orgulloso servicio a clientes de Cessna, Beechcraft y Hawker, con soporte de piezas en Europa y la región de Asia-Pacífico. Situado en Düsseldorf (Alemania), las instalaciones han crecido hasta convertirse en el segundo centro de distribución de repuestos más importante de la empresa, que satisface más del 50 por ciento de todos los pedidos de repuestos en Europa.

Los clientes de Beechcraft, Cessna y Hawker reciben soporte directo de fábrica, mantenimiento y modificaciones de Textron Aviation Inc., una empresa de Textron Inc. (NYSE: TXT), a través de una red global de centros de servicios y repuestos, unidades de servicio móviles y el soporte de aeronaves en tierra 1CALL las 24 horas, todos los días.

“Desde su inauguración, nuestro centro de distribución europeo ha duplicado su tamaño, incorporado un equipo de garantía y repuestos para soporte del cliente y cuadruplicado su valor de inventario para seguir brindando un servicio de asistencia que no tiene rival en la región”, señaló Brad White, vicepresidente sénior de distribución de repuestos global. “Recientemente, nuestro centro de distribución europeo ha aumentado en un 40 por ciento las unidades de mantenimiento de stock (SKU), para hacer posible un menor tiempo de inactividad y reforzar nuestro compromiso de ofrecer los servicios más sólidos de la industria”.

Las instalaciones del centro de distribución europeo, que cuentan 2000 metros cuadrados, brindan soporte para más de 20.000 SKU, que están disponible para envío en el mismo día del pedido. Desde su creación, el centro de distribución europeo aumentó el volumen de envíos año tras año, lo que hizo posible envíos más rápidos y menos tiempo de inactividad para los clientes de Europa y la región de Asia-Pacífico. Textron Aviation Parts también sumó un equipo de garantía y soporte a clientes de Europa, Oriente Medio y África, un equipo de cumplimiento de normativa comercial, un departamento de finanzas y recursos humanos, y un centro de capacitación de última generación que comenzó a funcionar el año pasado.

“El crecimiento que hemos evidenciado en el centro de distribución europeo se basa en los comentarios de los clientes y nuestro compromiso por diseñar y ofrecer la mejor experiencia de aviación para nuestra base de clientes global”, agregó White. “El equipo del centro de distribución europeo tiene verdadera pasión por brindar soporte a la base de clientes global de Textron Aviation Parts y ofrecerles ayuda las 24 horas, todos los días, para garantizar que los aviones de nuestros clientes sigan volando con tiempos de inactividad mínimos”.

Textron Aviation ofrece disponibilidad de repuestos mundial a su red de distribución global en más de 115 países. Desde compra de repuestos hasta reclamos de garantía y gestión de programas ProAdvantage, Textron Aviation Parts lo hace fácil. Textron Aviation Parts es reconocido por su inigualable red de centros de distribución de repuestos y 17 depósitos. Con más de 150.000 números de pieza únicos en stock y un exclusivo equipo compuesto por más de 600 profesionales, Textron Aviation Parts tiene todo lo que hace falta para atender las necesidades de repuestos de clientes de Cessna, Beechcraft y Hawker en todo el mundo. Los clientes reciben entregas de repuestos de forma rápida y eficiente, con una de las mejores horas límite del sector para envíos, además de un 99,99 por ciento de envíos en el mismo día para piezas en stock. Más información sobre la red de repuestos global de Textron Aviation en Parts.Txtav.com

Inspiramos la travesía del vuelo. Por más de 95 años, Textron Aviation Inc., una compañía de Textron Inc., ha impulsado nuestro talento colectivo a través de las marcas Beechcraft, Cessna y Hawker para diseñar y entregar la mejor experiencia de aviación para nuestros clientes. Con un rango que incluye todo desde jets comerciales, turbohélices y pistones de alto rendimiento hasta misiones especiales, entrenamiento militar y productos de defensa, Textron Aviation tiene la gama de productos de aviación más versátil y completa del mundo y una fuerza de trabajo que ha producido más de la mitad de las aeronaves de aviación general del mundo. Clientes en más de 170 países confían en nuestro rendimiento legendario, fiabilidad y versatilidad, junto con nuestra confiable red global de atención al cliente, para conseguir vuelos asequibles y flexibles. Para más información, visite www.txtav.com | www.defense.txtav.com | www.scorpionjet.com.

Textron Inc. es una empresa multisectorial que aprovecha su red global de negocios aeronáuticos, de defensa, industriales y financieros para brindar a los clientes soluciones y servicios innovadores. Textron es conocida en todo el mundo por sus poderosas marcas como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO, Arctic Cat, Textron Systems y TRU Simulation. Para obtener más información, visite: www.textron.com.

