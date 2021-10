El Centro de Investigación de Energía Dirigida del Instituto de Innovación Tecnológica Se Convierte en el Primero en la Región en Replicar Pulsos Electromagnéticos de Reacciones Nucleares a Gran Altitud

ABU DABI, Emiratos Árabes Unidos--(BUSINESS WIRE)--oct. 18, 2021--

El Instituto de Innovación Tecnológica (Technology Innovation Institute, TII), pilar de investigación aplicada del Concejo de Investigación Tecnológica Avanzada (Advanced Technology Research Council, ATRC) de Abu Dabi, anunció hoy que su Centro de Investigación de Energía Dirigida (Directed Energy Research Centre, DERC) se convirtió en la primera entidad de la región capaz de reproducir los pulsos electromagnéticos (electromagnetic pulses, HEMP) generados durante las reacciones nucleares a gran altitud en sus laboratorios de compatibilidad electromagnética (electromagnetic compatibility, EMC). El Simulador de Pulso Electromagnético Nuclear ofrece infraestructuras críticas, prestadores de servicio e instituciones de investigación en los EAU y mayor autonomía en la región más amplia del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo en lo referido a pruebas, una función que antes necesitaba ser subcontratada en el extranjero.

Los laboratorios EMC del DERC incluyen una cámara semianecoica modular que permite efectuar pruebas para evaluar la susceptibilidad de los aparatos electrónicos a los pulsos electromagnéticos y suministrar la evidencia necesaria del cumplimiento de los estándares internacionales.

En asociación con Montena Technologies, empresa líder con sede en Suiza especializada en la generación y medición de impulsos transitorios rápidos de alto voltaje, simulación de fenómenos electromagnéticos naturales provocados por los seres humanos y un fabricante clave de sistemas nucleares EMP, el DERC encargó un sistema para replicar el entorno electromagnético generado por la reacción nuclear a gran altitud (más de 40 kilómetros sobre el nivel del mar) en el laboratorio.

Al comentar el desarrollo, el Dr. Ray O. Johnson, director ejecutivo del Instituto de Innovación Tecnológica (TII), afirmó: “De acuerdo con nuestra ambición de continuar desarrollando soluciones de avanzada que impulsen el desarrollo de la propiedad intelectual y faciliten la investigación científica de avanzada, esta nueva capacidad es importante. Como instituto de tecnología líder en la región, tenemos el compromiso de construir la ciencia, la tecnología y la destreza de ingeniería de los EAU mientras aprovechamos el poder de las tecnologías avanzadas para hacer que nuestro mundo sea más seguro”.

El Dr. Chaouki Kasmi, investigador jefe del Centro de Investigación de Energía Dirigida (DERC), afirmó: “Estamos fascinados de sumar esta capacidad a los crecientes recursos del DERC en materia de soluciones tecnológicas de avanzada que definen nuestro futuro. Un simulador de Pulso Electromagnético Nuclear es único en la región GCC, y es crucial para la protección de los sistemas estratégicos y las infraestructuras críticas”.

Tanto el DERC como el TII ahora pueden ofrecer a las entidades gubernamentales y a la industria de los EAU el apoyo analítico, numérico y experimental requerido para verificar el temple adecuado de los equipos respecto de los múltiples estándares internacionales.

Los fabricantes deseosos de exportar sus productos a los mercados que cumplen con las directrices del EMC (como la Unión Europea o los Estados Unidos), y aquellos que se ajustan a los requisitos IEC sobre protección HEMP, apreciarán el significado de este anuncio.

Además, Werner Hirschi, director ejecutivo de Montena Technologies SA, afirmó: “Como líder global en el suministro de equipos para simulación de amenazas electromagnéticas, la medición de cantidades electromagnéticas pulsadas y la transmisión de señales pulsadas rápidas en entornos de alto ruido, nos complace asociarnos con DERC para implementar una infraestructura única que desencadenará el impulso al éxito. Montena espera tener una larga y fructífera colaboración con TII y tiene el compromiso de apoyar a TII para el cumplimiento de su meta en crear innovación para un mundo mejor”.

