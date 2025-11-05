El centro histórico de Murcia se transforma en un plató de cine para el rodaje de la nueva producción de Warner Bros.

MURCIA, 4 Nov. 2025 (Europa Press) -

El centro histórico de la ciudad de Murcia acogerá este miércoles una parte del rodaje de 'F.A.S.T.', el nuevo thriller de acción del creador de 'Yellowstone', Taylor Sheridan, protagonizado por Brandon Sklenar y dirigido por Ben Richardson, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Esta producción internacional de Warner Bros. Pictures, que contará con el apoyo logístico del Hub Audiovisual de Murcia, conllevará cortes de tráfico y ocupaciones de vía pública durante la jornada.

En concreto, estarán ocupadas las calles Trapería (del número 18 al 1), Barrionuevo (desde plaza de Cetina), Escultor Nicolás Salzillo, Prieto, Azucaque, González Adalid, Polo de Medina, Marín Baldo, Arquitecto Pedro Cerdá, Radio Murcia, Oliver, Cubos, Fuensanta, San Patricio y Frenería. También las plazas Hernández Amores, Fontes, Cardenal Belluga, Apóstoles y Glorieta de España, así como el recinto ferial de La Fica.

Durante la jornada se ubicarán vehículos de figuración y de acción en la plaza Hernández Amores y zonas adyacentes. Estos circularán de forma controlada por Barrionuevo, Escultor Nicolás Salzillo, Azucaque y Fontes, siempre bajo supervisión y con personal de seguridad.

Asimismo, se cubrirán carteles informativos y turísticos con vinilos temporales que simularán la ambientación ficticia de la película, que serán retirados una vez finalizado el rodaje.

INFORMACIÓN A VECINOS Y COMERCIOS

El Ayuntamiento y la productora llevan semanas trabajando para evitar molestias a los vecinos. Se ha informado de forma directa a residentes y comercios afectados acerca de los horarios y condiciones del rodaje, con el fin de minimizar el impacto y facilitar la convivencia durante las jornadas de trabajo.

La elección de Murcia por parte de Warner Bros. Pictures "reafirma el potencial de la ciudad como escenario cinematográfico gracias a sus espacios patrimoniales, la calidad de sus servicios y el impulso del Hub Audiovisual de Murcia, que actúa como sede de operaciones de la productora durante todo el proceso de rodaje", han afirmado desde el Ayuntamiento.