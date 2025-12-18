El Centro Kennedy añadirá "Trump" a su nombre, dice la Casa Blanca

Por Jeff Mason y Steve Holland

La junta directiva del Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, que el presidente Donald Trump llenó de aliados durante una toma de control a principios de este año, decidió cambiar el nombre de la institución a Centro Trump-Kennedy, dijo el jueves la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

"Acabo de enterarme de que la respetadísima Junta Directiva del Kennedy Center, compuesta por algunas de las personas más exitosas del mundo, acaba de votar por unanimidad cambiar el nombre del Kennedy Center a Trump-Kennedy Center, debido al increíble trabajo que el presidente Trump ha realizado durante el último año para salvar el edificio", escribió Leavitt en una publicación en X.

"Felicitaciones al presidente Donald J. Trump, y también felicitaciones al presidente Kennedy, porque este será un equipo verdaderamente magnífico por mucho tiempo", dijo.

Kennedy fue asesinado en 1963. El centro ha sido visto como un monumento viviente a él y a los ideales que defendía.

Una fuente vinculada al Centro Kennedy dijo a Reuters que se necesitaría una ley del Congreso para cambiarle el nombre.

Trump, republicano en su segundo mandato presidencial, ha estado ansioso por dejar su huella en Washington y su nombre en los edificios. Recientemente, su nombre fue estampado en el edificio del Instituto de Paz de Estados Unidos, cerca de la Casa Blanca.

