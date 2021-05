El centrocampista argentino Augusto Fernández anuncia su retirada deportiva

El centrocampista argentino Augusto Fern√°ndez, actualmente en las filas del C√°diz, confirm√≥ este jueves su retirada deportiva a los 35 a√Īos y tras una carrera que le vio pasar adem√°s por el Celta y por el Atl√©tico de Madrid.

"He tomado la decisi√≥n de dejar el f√ļtbol. Es una opci√≥n que llevo tiempo pensando, se la comuniqu√© al presidente, entrenador, compa√Īeros, y todos me mostraron que mi importancia en el equipo iba m√°s all√° de jugar m√°s o menos. Me pidieron que me quedara, reflexionara y es lo que hice solo y con mi familia. Decid√≠ postergar esa decisi√≥n con el objetivo y el deseo personal de volver bien, competir cada d√≠a y darnos ese abrazo del objetivo conseguido", expres√≥ Fern√°ndez en rueda de prensa recogida por la web del C√°diz.

El mediocentro cree que debe "ser honesto" y aunque "físicamente" se ve "bien", no desea "forzar las cosas". "Honestamente no estoy sintiendo el deseo, esa pasión extrema que siempre me movió y eso me marca que es el momento de decir basta", confesó.

"Mi padre me estar√≠a diciendo que jugara hasta que el f√ļtbol me deje, pero le pido perd√≥n porque no tengo miedo a los finales. Prefiero tomar esta decisi√≥n con entereza. Estoy agradecido al m√≠ster, al presidente, compa√Īeros, por un a√Īo dif√≠cil en el que han estado para m√≠ y yo para ellos. Siempre van a estar en mi coraz√≥n y tendr√°n un amigo para llamar", a√Īadi√≥.

Sobre su √ļltimo club, reconoci√≥ su orgullo "de ser y pertenecer" al conjunto cadista, y dej√≥ claro que no le queda "ninguna 'espinita' clavada". "Con el paso del tiempo te das tiempo que es todo aprendizaje y que este es un deporte en el que mandan los resultados, los n√ļmeros. En este momento me doy cuenta que lo que me quedan son esos n√ļmeros, pero sobre todo las personas, compa√Īeros, respeto y hacer las cosas con el coraz√≥n", sentenci√≥.

Augusto Fernández comenzó su carrera en River Plate de su país, con el que ganó el Torneo Clausura en 2008 y tras un breve paso por el Saint-Etienne francés, volvió a Argentina para jugar en Velez Sarsfield, con la conquista de otro Clausura en 2011.

Luego lleg√≥ el salto a Espa√Īa para jugar en el Celta de 2012 hasta el mercado invernal de la campa√Īa 2015-2016, cuando fue fichado por el Atl√©tico de Madrid, con el que jug√≥, de titular, la final de la Liga de Campeones de Mil√°n. Sin embargo, una grave lesi√≥n de rodilla meses despu√©s le tuvo casi un a√Īo en el 'dique seco' y no pudo recuperar su sitio en el conjunto rojiblanco, march√°ndose a China en enero de 2018.

Finalmente, retorn√≥ en junio de 2020 al f√ļtbol espa√Īol para jugar el final de campa√Īa con el C√°diz y ayudarle a ascender a LaLiga Santander, lo que motiv√≥ su continuidad, aunque no ha tenido mucha participaci√≥n en esta temporada, con once partidos y 310 minutos acumulados.

Europa Press