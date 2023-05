El centrocampista Asier Illarramendi deja la Real Sociedad

El centrocampista Asier Illarramendi dejar√° la Real Sociedad cuando finalice su contrato a final de esta temporada, despu√©s de, por el momento, 251 encuentros vistiendo la camiseta 'txuri-urdin' en 11 a√Īos en el primer equipo donostiarra, seg√ļn anunci√≥ el propio jugador este mi√©rcoles.

"Hoy no es un día fácil. Nunca es fácil despedirse de alguien a quien amas. Aunque me ha costado mucho y me duele el corazón las decisiones que he tomado, creo que es el momento adecuado para dar un paso al costado y dejar ir a los jóvenes", escribió el jugador en una carta.

Illarramendi reconoció estar "triste" porque en la Real se quedan su "vida", su "casa", su "familia" y su "corazón". "Pero por otro lado me siento muy orgulloso de lo que he hecho y logrado", destacó el mediocentro, campeón de la Copa del Rey con la Real y el Real Madrid, club en el que militó entre 2013 y 2015 y donde levantó también una Champions, un Mundial de Clubes y una Supercopa de Europa.

"En este √ļltimo a√Īo me he acordado mucho de aquel ni√Īo rubio que fue por primera vez a Zubieta con 11 a√Īos. Ese ni√Īo nunca hubiera imaginado, ni en sus sue√Īos m√°s locos, que toda la vida que ha experimentado ser√≠a posible, y que 22 a√Īos despu√©s, estar√≠a aqu√≠ escribiendo esta carta. As√≠ que estoy agradecido desde el fondo de mi coraz√≥n a toda la familia de la Real", confes√≥.

El jugador tuvo palabras de agradecimiento para el presidente del club donostiarra, Jokin Aperribay; el entrenador, Imanol Alguacil; y sus compa√Īeros, as√≠ como para los m√©dicos, fisios, preparadores f√≠sicos, utilleros, cocineros, jefes de prensa, de la entidad. Sin olvidarse de la afici√≥n 'txuri-urdin', por "todo el √°nimo, protecci√≥n y amor" recibido. "Esta es sin duda la mayor victoria para m√≠", admiti√≥.

"Muchas gracias 'Reala', ha sido un gran placer", concluy√≥ el emotivo mensaje del futbolista, de 33 a√Īos, que visti√≥ la camiseta blanquiazul del primer equipo durante 11 a√Īos en los que, hasta el momento, ha disputado 251 partidos oficiales como 'txuri-urdin'.

Illarramendi deja "la mejor Real Sociedad", seg√ļn el propio club, que tambi√©n se despidi√≥ de uno de sus estandartes. "Paso a paso, etapa a etapa, deslumbrando a todos con su sencillez, tanto dentro como fuera del campo. Art√≠fice de muchos de los mejores momentos vividos en la √ļltima d√©cada", resalt√≥ la entidad en un comunicado.

"Asier nos deja con un momento √ļnico y que quedar√° siempre en la historia 'txuri-urdin': alzar la Copa del Rey al cielo de Sevilla. Lo hizo sin poder jugar la final, pero ese instante le convirti√≥ en eterno. Su imagen recogiendo el trofeo, despu√©s de todas las l√°grimas derramadas la v√≠spera, es de esos momentos ic√≥nicos que los realistas no olvidaremos jam√°s", reconoci√≥ el club.

En la Real, reconocen que la figura de Illarramendi ha apartado mucho al equipo y la entidad, superando lesiones graves y ofreciendo siempre "un nivel alt√≠simo" sobre el campo. "S√≥lo nos queda agradecerle todo lo que ha hecho por el club y darle la mejor despedida posible. Dentro de diez d√≠as, en el Reale Arena contra el Sevilla y, ojal√° que, con la Champions en el bolsillo, nos dejaremos la voz para el √ļltimo '¬°Axi, Axi!', zanj√≥ el comunicado.

Europa Press