El centrocampista del Atlético Álex Baena sufre una lesión de bajo grado

El Atlético de Madrid anunció este miércoles que el centrocampista Álex Baena sufre una "lesión de bajo grado", por lo que se perderá el sábado el partido ante el Elche de la segunda jornada de LaLiga.

"El internacional se ha realizado pruebas médicas después de sentir molestias durante el entrenamiento de este miércoles y el parte ofrecido por los servicios médicos indica que sufre una lesión muscular de bajo grado", señaló el club colchonero en un comunicado.

"El '10' rojiblanco realizará sesiones de fisioterapia y trabajo de readaptación en el gimnasio y la evolución de su lesión determinará su regreso a la competición.

Baena, que estuvo el martes junto a sus compañeros en la sesión de recuperación, podría reaparecer a mediados de septiembre contra su antiguo equipo, Villarreal, según la prensa española.

El internacional español, de 24 años, salió tocado del terreno de juego en la derrota ante el Espanyol (2-1) en Cornellà el pasado sábado. Al jugador se le vio con hielo en una de sus piernas.