El centrocampista del Barcelona Fermín estará dos semanas de baja

El internacional español del Barcelona Fermín López estará de baja dos semanas por una lesión en el gemelo derecho, anunció el club azulgrana este jueves.

"Fermín sufre una lesión menor en el músculo sóleo de la pierna derecha, cuyo tiempo de recuperación será de aproximadamente dos semanas", anunció el Barça en un breve comunicado.

El joven mediocampista de 22 años, campeón de Europa y olímpico con la Roja en 2024, se perderá así los tres próximos encuentros contra Alavés, Atlético de Madrid y Betis en LA NACION.

También es duda para la recepción del Eintracht Fráncfort en la Liga de Campeones el 9 de diciembre.

Lesionado en la ingle a finales de septiembre, Fermín había recuperado su puesto como titular en el mediocampo por delante de su compatriota Dani Olmo. En seis partidos logró cinco goles y cuatro asistencias.

Derrotado el martes por el Chelsea (3-0), el Barça (2º, 31 puntos) buscará recuperarse el sábado contra el Alavés (14º, 15 puntos) en la 14ª jornada de Liga y mantener la presión sobre el Real Madrid (1º, 32 puntos).

