El CEO de Airbus dice que es probable que Boeing gane la carrera de pedidos este año

Por Tim Hepher

PARÍS, 10 dic (Reuters) -

El presidente ejecutivo de Airbus, Guillaume Faury, admitió el miércoles una probable derrota en la carrera anual de pedidos contra Boeing, afirmando que es posible que la firma estadounidense gane por primera vez en seis años, ayudado por los acuerdos sobre las disputas arancelarias en Estados Unidos.

Airbus sigue por delante de su rival estadounidense en cuanto a entregas y cartera de pedidos pendientes, declaró Faury a France Inter. Impulsada por la fuerte demanda de su avión de larga distancia 787, Boeing registraba el miércoles 908 pedidos netos después de cancelaciones entre enero y noviembre, frente a los 700 de Airbus.

"El hecho de que llevemos cinco años por delante en pedidos significa que nuestra cartera de pedidos es mucho mayor que la de nuestro principal competidor", dijo Faury.

"Pero es cierto que se han visto favorecidos por el presidente estadounidense en el marco de las negociaciones arancelarias con varios países, donde los pedidos de aviones se convirtieron en parte de la resolución de disputas comerciales", agregó.

Los analistas afirman que varias aerolíneas han realizado pedidos a Boeing o han programado anuncios de pedidos previamente previstos para calmar las tensiones comerciales con Estados Unidos este año, sobre todo en Asia.

Los responsables de la industria estadounidense afirman que el 787 de largo recorrido se está vendiendo bien independientemente de las cuestiones comerciales. Airbus es líder en aviones más pequeños, como el A321.

Los pedidos de Airbus han ido a la zaga durante meses, pero los comentarios de Faury confirman un probable cambio en la clasificación de nuevos negocios, mientras que se espera que Airbus conserve su título de mayor fabricante mundial gracias a un aumento de las entregas.

(Reportaje de Tim Hepher; Edición de Jan Harvey y Barbara Lewis)