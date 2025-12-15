El CEO de Garanti prevé otro año difícil para los bancos turcos

Por Ebru Tuncay

ESTAMBUL, 15 dic (Reuters) - El banco Garanti espera otro año difícil para los prestamistas turcos en 2026, con un crecimiento que probablemente seguirá siendo limitado, ya que las autoridades mantienen la mayoría de las restricciones de crédito para controlar la inflación, dijo a Reuters el director ejecutivo, Mahmut Akten. La cautelosa perspectiva de Garanti, el segundo mayor banco privado de Turquía por activos, indica poco alivio a corto plazo para un sector duramente golpeado por años de alta inflación y una moneda debilitada.

El crecimiento del crédito de las entidades turcas ha ido a la zaga de la inflación en los últimos años, incluso en Garanti, que es propiedad en un 86% del español BBVA y tiene unos 4,2 billones de liras (US$100.000 millones) en activos. Esta tendencia se invirtió en 2025, "reduciendo en cierta medida la presión" sobre los bancos, dijo Akten, ayudado por la ausencia de límites en los sobregiros, préstamos para vivienda y tarjetas de crédito.

SE ESPERAN AJUSTES MENORES

Pero con una inflación anual aún elevada, del 31%, el consejero delegado no prevé que las autoridades reduzcan drásticamente el próximo año las políticas y normativas más amplias de lucha contra la inflación.

"Si nos tomamos en serio la reducción de la inflación, no espero que se levanten estos límites", dijo Akten en una entrevista. "Es posible que se hagan concesiones menores", dijo en la sede de Garanti en Estambul. "Eso sería lo correcto". Desde mediados de 2023, la estricta política monetaria ha reducido los márgenes de interés neto de los prestamistas, mientras que las restricciones crediticias han elevado los costes de financiación y han pesado sobre los rendimientos y la calidad de los activos, a pesar de las sólidas posiciones de capital y liquidez de los bancos. Las medidas incluyen un tope mensual del 2% para los préstamos al consumo y para vehículos, junto con límites a los préstamos a las pymes y comercios.

BBVA aplica la contabilidad de inflación a los resultados de Garanti, lo que reduce el capital en función del nivel de inflación. Como resultado, Garanti contribuye en torno al 7-8% a los beneficios de BBVA, frente a aproximadamente el 25-30% una vez que se reanuden los métodos normales de información, dijo Akten.

EL BANCO CENTRAL "ESCUCHA" A LOS PRESTAMISTAS

Los problemas inflacionarios de Turquía comenzaron en 2018, cuando la política monetaria expansiva alimentó las subidas de precios y los repetidos desplomes de la moneda, lo que provocó una serie de regulaciones que restringieron las actividades de deuda, crédito y cambio de divisas de los bancos.

Los dirigentes monetarios subieron bruscamente los tipos de interés en 2023 y luego iniciaron recortes graduales hace un año, situando el tipo de interés oficial en el 38%. Los tipos de interés de los préstamos y depósitos aún no han reflejado la relajación de la política debido a las normas que fomentan los depósitos en liras, dijo Akten. El banco central celebra reuniones periódicas con los prestamistas y los "están escuchando", dijo, describiendo las normas como "menos gravosas" ahora.

Akten espera que la inflación descienda al 25% a finales de 2026 y que el tipo de interés se sitúe en el 32%.