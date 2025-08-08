El CEO de Intel le respondió a Trump

El jueves, Trump dijo en la plataforma Truth Social que: "El CEO de Intel está muy en CONFLICTO y debe renunciar, de inmediato. No hay otra solución a este problema. ­Gracias por su atención a este problema!".

La declaración de Trump llegó después de que el senador Tom Cotton enviara una carta al presidente de Intel, Frank Yeary, expresando su preocupación por las inversiones y vínculos de Tan con empresas de semiconductores que, según se informa, están vinculadas al Partido Comunista Chino y al Ejército Popular de Liberación.

Además, Cotton le preguntó a la junta de Intel si Tan había desinvertido sus intereses en estas empresas para eliminar cualquier conflicto de intereses con los Estados Unidos.

El jueves no quedó claro de inmediato si Tan, que asumió el cargo de CEO de Intel en marzo, había desinvertido sus intereses en las empresas chinas, tal como denunció la Casa Blanca.

La rivalidad económica y política entre Estados Unidos y China se centra cada vez más en los chips informáticos, la Inteligencia Artificial (IA) y otras tecnologías digitales que se espera que den forma a las economías futuras y los conflictos militares.

Intel dijo en un comunicado que está "profundamente comprometida con el avance de los intereses de seguridad nacional y económica de los Estados Unidos y está haciendo inversiones significativas alineadas con la agenda de América Primero del Presidente".

Tan también abordó la situación, diciendo en un mensaje a los empleados que había información errónea circulando sobre sus funciones anteriores en Walden International y Cadence Design Systems y que siempre ha seguido los estándares adecuados.

Tan también dijo que Intel estaba en contacto con la administración Trump, lo cual no queda claro hasta ahora.

"Estamos trabajando con la Administración para abordar los asuntos que se han planteado y asegurarnos de que tengan los hechos", dijo Tan. "Comparto plenamente el compromiso del presidente de promover la seguridad nacional y económica de los Estados Unidos, aprecio su liderazgo para promover estas prioridades y estoy orgulloso de liderar una empresa que es tan central para estos objetivos".

Las acciones de la compañía subieron ligeramente en las operaciones previas a la comercialización el viernes. (ANSA).