El ceo de jpmorgan lidera las conversaciones para un nuevo plan de rescate de first republic: wsj

20 mar (Reuters) - El presidente ejecutivo de JPMorgan Chase & Co, Jamie Dimon, lidera las conversaciones con los jefes de otros grandes bancos sobre nuevos esfuerzos para estabilizar al First Republic Bank, inform贸 el lunes The Wall Street Journal, citando a personas familiarizadas con el asunto.

Las acciones del First Republic llegaron a caer un 46%, a 12,41 d贸lares, debido a que los inversores tem铆an que los 30.000 millones de d贸lares depositados por varios grandes bancos estadounidenses en la entidad no fueran suficientes para aliviar sus problemas.

Los bancos est谩n considerando la posibilidad de invertir en First Republic, seg煤n el informe del WSJ, aunque el plan podr铆a incluir la conversi贸n de una parte o la totalidad de los 30.000 millones de d贸lares de dep贸sitos en una aportaci贸n de capital.

JPMorgan y First Republic declinaron hacer comentarios sobre el informe. Un portavoz de First Republic se remiti贸 a una declaraci贸n anterior en la que la entidad afirm贸 estar "bien posicionado para gestionar la actividad de dep贸sitos a corto plazo".

El domingo, la agencia de calificaci贸n S&P Global rebaj贸 la nota de First Republic a la categor铆a de basura, citando riesgos persistentes para la liquidez del prestamista.

(Reporte de Niket Nishant en Bengaluru; editado en espa帽ol por Ricardo Figueroa)

