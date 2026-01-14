El CEO de Nestlé pide disculpas por la retirada de preparados para lactantes

ZÚRICH, 14 ene (Reuters) -

El consejero delegado de Nestlé, Philipp Navratil, ha pedido disculpas por la retirada en decenas de países de algunos lotes de productos de nutrición infantil de la empresa, un revés que asesta un nuevo golpe al gigante suizo de bienes de consumo tras un difícil 2025.

"Antes de explicar la situación con más detalle, primero quiero disculparme sinceramente por la preocupación y los trastornos que esto haya podido causar a padres, cuidadores y nuestros clientes", dijo Navratil en un vídeo publicado por la empresa.

Navratil dijo que ya se han anunciado todas las retiradas. El consejero delegado añadió que hasta la fecha no se ha confirmado ningún caso de enfermedad relacionado con los productos.

La retirada ha aumentado la presión sobre el fabricante de KitKat y Nescafé y su nuevo máximo ejecutivo, Navratil, quien ha buscado reactivar el crecimiento mediante una revisión de la cartera tras los trastornos sufridos por la dirección.

Navratil explicó que en diciembre la empresa confirmó un problema de calidad en una de sus fábricas de Países Bajos e inició una retirada preventiva en varios países europeos en los que los productos afectados se vendían desde la planta en cuestión.

La retirada también ha presionado las acciones de Nestlé. (Información de Dave Graham; edición de Ludwig Burger; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)