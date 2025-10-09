LA NACION

El CEO de Ryanair dice que recortará otros 1,2 millones de asientos en aeropuertos españoles

8 oct (Reuters) - El director ejecutivo de Ryanair Holdings PLC, Michael O'Leary:

VAMOS A RECORTAR OTROS 1,2 MILLONES DE ASIENTOS PARA LA TEMPORADA DE VERANO DE 2026 EN ALGUNOS AEROPUERTOS ESPAÑOLES

LA AEROLÍNEA AÑADIRÁ 600.000 ASIENTOS EN LOS PRINCIPALES AEROPUERTOS ESPAÑOLES, COMO MADRID-BARAJAS

CERRAREMOS SERVICIOS EN SANTIAGO DE COMPOSTELA Y ASTURIAS SI EL GOBIERNO ESPAÑOL NO BAJA LAS TARIFAS AEROPORTUARIAS

EL OPERADOR AEROPORTUARIO ESPAÑOL AENA DEBERÍA REDUCIR LAS TASAS EN TORNO A un 50% EN LOS AEROPUERTOS REGIONALES VACÍOS

SEGUIMOS INVIRTIENDO MUCHO EN ESPAÑA, AL FINAL HABRÁ UN GOBIERNO QUE QUIERA AUMENTAR EL TRÁFICO Y EL TURISMO

