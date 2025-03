El ceo de sabadell espera que bbva salga bien parado de la revisión antimonopolio en españa

LONDRES, 19 mar (Reuters) - El consejero delegado de Sabadell dijo el miércoles que no esperaba que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia española (CNMC) fuera demasiado dura con la opa hostil de BBVA cuando anuncie el resultado de su revisión de la operación propuesta. César González-Bueno dijo que la CNMC, que se espera que dé su opinión el próximo mes, no será «muy severa» con BBVA y probablemente impondrá medidas correctivas de conducta en lugar de exigencias estructurales como la venta de activos. Sin embargo, el consejero delegado dijo en la Conferencia Europea de Finanzas de Morgan Stanley en Londres que la oferta de su competidor más grande se encontraba en una situación «muy inestable» debido a la oposición política en España a la operación y a que los aspectos económicos no cuadraban. «Creo que el acuerdo se encuentra en una fase muy compleja y no tiene un futuro muy brillante», dijo, y repitió que opinaba que el acuerdo consumiría más capital de lo que BBVA había previsto inicialmente y que las sinergias previstas de una fusión eran inalcanzables. (Información de Tommy Reggiori Wilkes; edición de Iain Withers; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)

