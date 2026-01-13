El CEO de UBS dejará el cargo en abril de 2027 tras la integración de Credit Suisse, según el FT

13 ene (Reuters) - El veterano consejero delegado de UBS Group, Sergio Ermotti, que ayudó al banco ⁠a dirigir la adquisición e ⁠integración de su antiguo rival Credit Suisse, tiene previsto abandonar el cargo en abril de 2027, según informó el martes ⁠el Financial ‌Times.

Ermotti ​dirigió UBS de 2011 a 2020 y fue contratado de nuevo como ​consejero delegado en 2023 para dirigir la enorme adquisición de Credit ‌Suisse y aprovechar la experiencia del banquero ‌suizo en la reconstrucción del ​banco tras la crisis financiera mundial.

En 2024, se comprometió a dirigir UBS "como mínimo" hasta que finalizara la integración de Credit Suisse, a finales de 2026 o principios de 2027. El objetivo actual de UBS es finalizar "sustancialmente" la integración a finales de 2026.

El banco no quiso hacer comentarios sobre la información del Financial Times.

Las acciones ⁠de la entidad crediticia han subido casi un 30% en el último año, y han ​duplicado con creces su valor desde la víspera de su compra del hundido Credit Suisse.

Aleksandar Ivanovic, jefe de gestión de activos de UBS, se ha perfilado como uno de los ejecutivos con más posibilidades de suceder a Ermotti, informó el Financial Times citando fuentes.

Otras figuras de UBS ⁠que, según fuentes internas, se disputan el puesto de consejero delegado son el ​presidente del banco para , Robert Karofsky, y el jefe para Asia-Pacífico, Iqbal Khan, según ha informado Reuters anteriormente.

Bea Martin, que fue nombrada directora de operaciones del banco en octubre, ‍también se ha postulado como candidata.

Esta información llega en un momento en el que UBS intenta luchar contra las propuestas del Gobierno suizo para reforzar las normas bancarias.

Ermotti dijo a finales del año pasado que UBS pretendía seguir operando desde ​Suiza, pero también dijo que las propuestas de capital del Gobierno suizo no eran aceptables para el banco. (Información de Shubham Kalia en Bengaluru y Ariane Luthi en Zúrich; edición de Mrigank ‍Dhaniwala y Jamie Freed; edición en español de María Bayarri Cárdenas)