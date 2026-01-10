El "chantaje" de EEUU a Groenlandia "debe cesar", dice ministro francés

El ministro francés de Relaciones exteriores Jean-Noël Barrot exhortó a Estados Unidos a "cesar el chantaje" para obtener un control directo sobre el territorio de Groenlandia, en una entrevista difundida el sábado por varios medios europeos.

Barrot afirmó que "no cree" en una intervención militar estadounidense para apoderarse de Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca, como lo mencionó el presidente Donald Trump, y agregó que "nada lo justificaría".

"Groenlandia es un territorio europeo, bajo la protección de la OTAN (...) Agrego que los europeos disponen de medios muy poderosos para defender sus intereses. Ese chantaje debe cesar", añadió Barrot, en la entrevista publicada por Ouest-France y los medios alemán Funke y polaco Gazeta Wyborcza.

Trump dijo el viernes que Rusia o China esperan "ocupar Groenlandia". "Es lo que harán si no lo hacemos nosotros", señaló.

Durante una reunión con directivos de la industria petrolera centrada en la explotación de este recurso en Venezuela, Trump advirtió que se encargará "por las buenas" o "por las malas" de su propósito en Groenlandia.

Una declaración a la que respondieron el mismo viernes por la noche los líderes de los cinco partidos del Parlamento de Groenlandia: "No queremos ser estadounidenses, no queremos ser daneses, queremos ser groenlandeses".

Colonia danesa hasta 1953, Groenlandia, rico en recursos mineros y convertido en ruta marítima estratégica por el deshielo en el Ártico, logró su autonomía 26 años más tarde.

Desde 1951 existe un acuerdo de Defensa entre Estados Unidos y Dinamarca, que da prácticamente carta blanca a las fuerzas norteamericanas en territorio groenlandés previo aviso a las autoridades locales.