El chatbot con IA de Alibaba tiene problemas con entrega de cupones y pide paciencia a compradores

Por Eduardo Baptista

PEKÍN, 9 feb (Reuters) - Qwen, el chatbot de inteligencia artificial de Alibaba, dejó temporalmente de emitir cupones debido a la sobrecarga de clientes, lo que obstaculizó una nueva campaña para promover las capacidades de la herramienta más allá de la simple respuesta a preguntas para ayudar en las compras.

Qwen comenzó a ofrecer cupones a los usuarios el viernes, lo que permite realizar compras dentro de la aplicación desde las plataformas minoristas propiedad de Alibaba utilizando únicamente las indicaciones del chatbot. La iniciativa es la primera fase de un plan de 3.000 millones de yuanes (433 millones de dólares) para atraer a más usuarios al chatbot durante las vacaciones anuales del Festival de Primavera de China.

Desde el mes pasado, Alibaba ha tratado de convertir Qwen en una ventanilla única en la que los usuarios puedan acceder a sus otras aplicaciones directamente en el chatbot y completar los pagos, de forma muy similar a como Google integra su chatbot Gemini en aplicaciones como Maps.

Sin embargo, la puesta en marcha de la estrategia del chatbot de IA se ha visto empañada por dificultades técnicas desde el inicio del reparto de cupones.

Alibaba dijo que se realizaron 10 millones de pedidos en las primeras nueve horas de la campaña. Y ante la abrumadora avalancha de intentos durante el fin de semana, Qwen anunció el domingo en su canal oficial de Weibo que estaba sobrecargado y pidió a los usuarios que le dieran un respiro al chatbot.

Las repetidas solicitudes de compra del lunes generaron diferentes versiones de rechazo, alegando un exceso de suscripciones de usuarios, según comprobó Reuters, aunque a última hora del lunes el problema parecía haberse solucionado.

"¡El entusiasmo de todos por experimentar las compras con IA es demasiado alto! Actualmente hay demasiados participantes en el 'pedido gratuito de Qwen', estamos trabajando sin descanso para mantener la experiencia de la campaña", respondió Qwen a una de las solicitudes de compra el lunes por la mañana.

El chatbot añadió que los compradores aún tendrían tiempo para canjear sus cupones, que seguirán siendo válidos hasta el 28 de febrero.

Alibaba se negó a hacer más comentarios sobre las dificultades técnicas.

(1 dólar = 6,9289 yuanes chinos) (Reporte de Eduardo Baptista; edición de Miyoung Kim, Joe Bavier y Louise Heavens. Editado en español por Ricardo Figueroa)