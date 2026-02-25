El chatbot Doubao de ByteDance gana la batalla del periodo festivo en China con 100 millones de usuarios

Por Che Pan y Brenda Goh

PEKÍN, 25 feb (Reuters) - El chatbot Doubao de ByteDance atrajo a más de 100 millones de usuarios activos diarios durante las fiestas del ‌Año Nuevo Lunar chino, ganando ‌una ⁠batalla del sector de la inteligencia artificial en la que las mayores empresas tecnológicas del país gastaron miles de millones para adquirir nuevos usuarios, reveló una encuesta privada.

El Festival de Primavera es el periodo ​festivo más ⁠largo y concurrido de ⁠China, que este año comenzó oficialmente el 15 de febrero y duró nueve días.

Se ha convertido en uno ​de los periodos más importantes para que las empresas tecnológicas chinas lancen campañas para captar la atención del mercado ‌y promocionar productos de IA dirigidos al consumidor.

La aplicación Doubao superó los ​100 millones de usuarios activos diarios (DAU) el 16 ​de febrero, aproximadamente cuatro veces los niveles observados a principios de febrero, según los datos publicados el miércoles por AICPB.com, que realiza un seguimiento del rendimiento de los chatbots de IA chinos.

Es probable que la aplicación se viera favorecida por su colaboración con la Gala del Festival de Primavera de la CCTV, uno de los programas más vistos de China, que se emitió el 16 ​de febrero. Según ByteDance, Doubao respondió a más de 1.900 millones de consultas relacionadas con la IA durante el programa.

Alibaba, a pesar de gastar 3.000 millones de yuanes (436,95 millones de ⁠dólares) en promocionar su aplicación Qwen subvencionando pedidos de artículos como té de burbujas realizados a través de la aplicación, vio cómo el DAU ‌del chatbot alcanzaba un máximo de 30 millones en la víspera del Año Nuevo Lunar, la lectura más baja entre los tres chatbots de la encuesta. A principios de febrero, Qwen tenía menos de 10 millones de DAU, según los datos.

Tencent promocionó su chatbot Yuanbao con una campaña de reparto de cupones por valor de 1.000 millones de yuanes, lo que ayudó a la aplicación a aumentar su DAU de forma constante desde los 20 millones de principios de febrero hasta alcanzar un máximo de ‌50 millones el 16 de febrero, según la encuesta.

ByteDance, Alibaba y Tencent no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios de ⁠Reuters.

Sin embargo, las tres aplicaciones vieron caer su número de usuarios activos diarios tras el pico, siendo Yuanbao ‌la que sufrió la caída más pronunciada tras el fin de la campaña. Qwen sufrió la menor ⁠caída en el número de usuarios activos diarios y, para el 21 de febrero, ⁠había logrado mantener 22 millones de usuarios.

"Doubao ganó la mayor visibilidad gracias a la Gala del Festival de Primavera, Yuanbao atrajo rápidamente a los usuarios con incentivos en efectivo, pero ambos se enfrentan a retos de retención de usuarios tras el pico de las fiestas", afirmó la AICPB. "Qwen, sin embargo, mostró la mayor retención al centrarse en casos de uso prácticos y ‌cotidianos".

Alibaba anunció antes de las fiestas que había ​añadido funciones de agente de IA a su aplicación Qwen. Los usuarios de la aplicación Qwen realizaron finalmente casi 200 millones de pedidos de productos, entre ellos huevos, billetes de avión y té de burbujas, en nombre de los usuarios durante la temporada festiva, según los datos de la AICPB.

(1 dólar = 6,8658 ‌yuanes chinos) (Reporte de Che Pan y Brenda Goh; edición de Muralikumar Anantharaman; Editado en Español por Ricardo Figueroa)