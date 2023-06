El Chef Marcus Samuelsson invierte en Aleph Farms y planea servir carne cultivada de Aleph Cuts

REHOVOT, Israel--(BUSINESS WIRE)--jun. 7, 2023--

Aleph Farms, empresa de agricultura celular que dise√Īa nuevas formas de cultivar productos animales de calidad, anunci√≥ hoy que el Chef Marcus Samuelsson se une a la empresa como inversor, asesor culinario y socio de lanzamiento. Durante gran parte de su ascenso a la fama como c√©lebre chef detr√°s de 13 restaurantes de todo el mundo, autor de best-sellers del New York Times y personalidad de la televisi√≥n, Samuelsson ha utilizado su experiencia √ļnica para elevar la diversidad en el mundo culinario. Como parte de esta designaci√≥n, trabajar√° estrechamente con Aleph Farms a medida que se acerca la comercializaci√≥n de Aleph Cuts, la primera carne cultivada del mundo, que ofrece una nueva visi√≥n de la carne.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20230607005271/es/

Marcus Samuelsson x Didier Toubia (Credit: Noi Einav)

‚ÄúAleph Farms crea asociaciones basadas en valores compartidos. Al igual que nosotros, el chef Marcus cree en lograr un impacto positivo en nuestros sistemas alimentarios con creatividad, valent√≠a y cuidado", afirm√≥ Didier Toubia, CEO y cofundador de Aleph Farms. "Con su vasta experiencia y enfoque en la creaci√≥n de una cocina accesible e inclusiva, los conocimientos y la experiencia de Marcus son perfectamente adecuados para desarrollar y promover Aleph Cuts a un p√ļblico global m√°s amplio. Adem√°s, su reputaci√≥n para celebrar las culturas alimentarias que adoptan ingredientes de alta calidad se alinea con nuestro enfoque local para promover la seguridad alimentaria de manera que pueda ofrecer amplios beneficios sociales, econ√≥micos y ambientales‚ÄĚ.

En su puesto en Aleph Farms, Samuelsson asesorar√° a la empresa en el √°mbito culinario, incluido el desarrollo de productos y estrategias de comercializaci√≥n. Tambi√©n ha invertido en la empresa. El Chef Marcus trabajar√° en estrecha colaboraci√≥n con Aleph Farms para llevar Aleph Cuts a Singapur e Israel a finales de este a√Īo y a Estados Unidos el a√Īo que viene, una vez obtenidas las autorizaciones necesarias.

‚ÄúEs fundamental que busquemos nuevas formas de alimentar nuestro planeta de forma sostenible, por eso me atrajo la misi√≥n de Aleph Farms y formar parte, como chef y como inversor, de llevar a la mesa carne cultivada deliciosa‚ÄĚ, afirm√≥ Samuelsson. ‚ÄúEn estos momentos, es un movimiento pionero que creo que cada vez ser√° m√°s importante y habitual en nuestras vidas. Lo que antes parec√≠a futurista, como los autom√≥viles el√©ctricos, pronto se convierte en algo familiar. Este es un momento de cambio en la industria para invertir en el futuro, y estoy encantado de asociarme con una empresa innovadora como Aleph Farms‚ÄĚ.

A lo largo de su carrera, Samuelsson ha ganado ocho premios de la Fundación James Beard como chef, autor y personalidad televisiva, entre ellos por ser el anfitrión de No Passport Required en PBS. Apareció como Iron Chef en la exitosa serie de Netflix Iron Chef: Quest for an Iron Legend. Sus restaurantes en todo el mundo incluyen Red Rooster Harlem (Nueva York) y Red Rooster Overtown (Miami), MARCUS Montreal, Marcus B&P en Newark, Streetbird en el estadio de los Yankees, Marcus at Baha Mar Fish + Chop House en las Bahamas, el recientemente inaugurado Hav & Mar en Chelsea (Nueva York) y Marcus Bar and Grille en Atlanta. Como filántropo comprometido, Samuelsson es copresidente de Careers Through Culinary Arts Program (C-CAP), que ayuda a jóvenes sin recursos, y convirtió Red Rooster Harlem y Red Rooster Overtown en cocinas comunitarias durante la pandemia de COVID-19 en colaboración con World Central Kitchen.

Aleph Farms trabaja en estrecha colaboración con organismos normativos de todo el mundo mientras prepara el lanzamiento comercial de su primer producto bajo la marca Aleph Cuts, el Petit Steak, cultivado a partir de células no modificadas de una vaca Black Angus de primera calidad. Al igual que con todos sus productos, no hay sacrificio en la producción; en su lugar, a partir de un solo óvulo fecundado, Aleph Farms puede producir miles de toneladas de carne cultivada, como parte de una transición justa e inclusiva hacia sistemas alimentarios sostenibles y seguros. La empresa también tiene un enfoque "Whole Animal" por el que planea producir diferentes cortes de carne, así como otros productos basados en células animales, como el colágeno cultivado, mediante capacidades propias adicionales.

Acerca de Aleph Farms

Aleph Farms es una empresa israel√≠ de agricultura celular activa en el √°mbito de la tecnolog√≠a alimentaria. Dise√Īa nuevas formas de cultivar productos animales de calidad que mejoran la sustentabilidad, la seguridad alimentaria y el bienestar animal en nuestros sistemas alimentarios. Fundada en 2017, la empresa dio a conocer el primer bife de corte fino cultivado del mundo en 2018, el primer bife de costilla cultivado del mundo en 2021 y col√°geno cultivado en 2022. Bajo su marca de producto, Aleph Cuts, la empresa lanzar√° su primer producto, el Petit Steak, cultivado a partir de c√©lulas no modificadas de una vaca Black Angus de primera calidad. Por su contribuci√≥n al liderazgo clim√°tico, incluido el compromiso de cero emisiones netas asumido en 2020, ha recibido los m√°ximos galardones del Foro Econ√≥mico Mundial y de las Naciones Unidas.

Para más información, siga a Aleph Cuts en Instagram y Facebook, a Aleph Farms en Twitter y LinkedIn, o visite www.aleph-farms.com. Acceda a nuestro dossier de prensa aquí.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versi√≥n oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptaci√≥n y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la √ļnica versi√≥n del texto que tendr√° un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20230607005271/es/

CONTACT: Natalee Gibson

alephfarms@songuepr.com

Keyword: united states north america israel middle east new york

Industry keyword: science other science agriculture restaurant/bar research natural resources food/beverage retail

SOURCE: Aleph Farms

Copyright Business Wire 2023.

Pub: 06/07/2023 06:56 pm/disc: 06/07/2023 06:56 pm

http://www.businesswire.com/news/home/20230607005271/es

AP