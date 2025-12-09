El Chelsea cae 2-1 en visita al Atalanta y se aleja del Top 8

Pese a haberse adelantado en Bérgamo, el Chelsea concedió el martes su segunda derrota en Liga de Campeones tras perder 2-1 contra Atalanta, en la 6ª jornada de Liga de Campeones, que afianza a los italianos en el Top 8 y aleja a los ingleses.

Los Blues, que se adelantaron en el minuto 25 con gol de Joao Pedro, se vieron superados en la segunda mitad por la inspiración del belga Charles De Ketelaere, asistente de Gianluca Scamacca (55') y autor del segundo gol (83').

Con 13 puntos de 18 posibles, la Dea se sitúa provisionalmente en tercera posición y refuerza su candidatura a terminar la fase de grupo único dentro del Top 8, que clasifica directamente a octavos de final.

El Chelsea, que hace dos semanas venció al FC Barcelona (3-0), queda provisionalmente en la 11ª posición con 10 puntos, en los puestos de repechaje de acceso a octavos.

El resultado se suma además a una mala serie de los Blues en Premier League, con dos empates y una derrota en sus últimos tres encuentros de campeonato.

A los hombres entrenados por Enzo Maresca les esperan duelos de diferente dificultad en las dos jornadas restantes, que se disputarán en enero: primero, recibirán al modesto Pafos chipriota (24º), antes de visitar en la última fecha al vigente campeón de Italia Nápoles (22º), también en la lucha por evitar los puestos obligados a pasar por el repechaje previo a octavos (9º-24º).

bur-dam/pm