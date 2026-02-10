El Chelsea de Rosenior se ve frenado por el Leeds

El Chelsea se dejó puntos por primera vez en la Premier League desde la llegada del entrenador Liam Rosenior tras empatar 2-2 este martes con el Leeds, que remontó una diferencia de dos goles.

Los Blues (4°) llegaban de cuatro victorias en otros tantos partidos de liga bajo la batuta del antiguo entrenador del Estrasburgo, nombrado a comienzos de enero en sustitución del italiano Enzo Maresca.

Una serie exitosa que se vio frenada por el mal clasificado Leeds (15°) en la casa del Chelsea, el estadio Stamford Bridge de Londres.

El delantero brasileño João Pedro (24') y Cole Palmer (58'), de penal provocado por el primero, los dos hombres más en forma de los Blues, pusieron el partido cuesta abajo para el cuadro local.

Pero el motor se gripó desde ese momento.

El centrocampista ecuatoriano Moisés Caicedo cometió un penal innecesario que se encargó de convertir Lukas Nmecha (67'). Después, Noah Okafor castigó las dudas de los londinenses para poner el 2-2 en el minuto 73.

Palmer falló estrepitosamente en el tiempo añadido, a un metro del arco vacío, enviando alto su remate (90+4').